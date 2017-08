Zeit für einen Besuch des spektakulären roten Strandes

Panjin, China (ots/PRNewswire) - Die zweite Ausgabe desInternationalen Jugendkunstfestivals "Red Beach Cup" begann am 14.August im Red Beach National Scenic Corridor, einer spektakulärenTouristenattraktion der Stadt Panjin im Nordosten Chinas. Über 200junge Menschen aus China, Russland, den USA und 11 weiteren Ländernnahmen an der Veranstaltung teil.Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/546251/The_Panjin_Red_Beach_National_Scenic_Corridor.jpgDer Panjin Red Beach National Scenic Corridor erstreckt sichentlang des Liaohe-Flussufers und der Küste der Bucht von Bohai. Eshandelt sich um das größte rote Feuchtgebiet der Welt,charakterisiert durch eine einzigartige rote Küste, umfangreicheFeuchtgebiet-Ressourcen und dichte Schilfsümpfe.Der "Red Beach" hat die Bewertung AAAA, die zweithöchste Bewertungdes Landes für Touristenattraktionen. Er empfängt jedes Jahr über 1Million in- und ausländische Besucher, die den endlosen Strand, derin Flammen zu stehen scheint, zehntausende glückliche Wasservögel undein riesiges Schilfmeer, in dem der Wind rauscht, bestaunen können.Eine perfekte Kombination aus natürlicher und menschengemachterLandschaft!Den wunderschönen Anblick verdanken wir der auf salzhaltigem,alkalischem Boden wachsenden Strand-Sode, die den Sumpf bedeckt undderen Farbe sich jeden Sommer und Herbst zu einem wunderschönen Rotverwandelt. Ein rotes Meer, so weit das Auge reicht.Ein weiterer Anziehungspunkt ist der weltgrößte Schilfsumpf, indem eine Vielfalt an wilden Tieren und Pflanzen heimisch ist. Hierwindet sich eine Jochbrücke ihren Weg zum Meer und verschmilzt mitdem Himmel, wie eine Welle, die zum offenen Meer strebt. Während manüber die Brücke schreitet, kann man auf beiden Seiten den Anblick desroten Strandes und des Schilfsumpfes genießen, dem Gesang derZugvögel lauschen und die Naturgewalt des weiten Meeres spüren.Der Panjin Red Beach National Scenic Corridor umfasst zehnAussichtspunkte. Im Mai beginnt seine Farbe, sich in Rot zuverwandeln, und bis Oktober verwandelt sich das Rot nach und nach inLila; deshalb ist die beste Zeit für einen Besuch jedes Jahr von Maibis Oktober.Eine unvergessliche Erfahrung für jeden Besucher. Der Panjin RedBeach National Scenic Corridor aktualisiert seinen Service durchDigitalisierung und Smart Travel sowie Catering, um die weitereEntwicklung von Panjin voranzutreiben. Kommen Sie im heißen Sommerins farbenfrohe Panjin und genießen Sie die erfrischende Kühle desFeuchtgebiets.Pressekontakt:Ms Li, 86 18642777977Original-Content von: Panjin Red Beach Wetland Resort Administrative Committee, übermittelt durch news aktuell