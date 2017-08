ZDF-Programmänderung ab Woche 33/17

Mainz (ots) - Woche 33/17Fr., 18.8.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:20.15 ZDF SPORTextraBundesliga liveFC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen1. Spieltag. . .22.45 heute-journal spezial (VPS 22.44/HD/UT)Moderation: Claus Kleber23.00 Kessler ist... (VPS 22.50)23.35 aspekte - on tour (VPS 23.20)0.20 heute+ (VPS 0.05)0.35 Monk (VPS 0.20)1.15 Monk (VPS 1.00)2.00 Der Haustyrann (VPS 1.45)3.25 Global Vision (VPS 3.10/HD)3.30 SOKO Wien (VPS 3.15)4.15 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.00)5.00- hallo deutschland5.35(Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)Woche 34/17Mi., 23.8.20.15 UEFA Champions League (VPS 20.14)FC Liverpool - TSG 1899 HoffenheimPlay-off, Rückspiel. . .Bitte Ergänzungen beachten:anschl.Zusammenfassungen weiterer SpieleSteaua Bukarest - Sporting LissabonZSKA Moskau - Young Boys Bern-----------------------------------zu Mi., 23.8.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.00 ZDFzoom (VPS 22.45/HD/UT)Unter falschem NamenPassbetrug in DeutschlandFilm von André Goltzsche und Vanessa SchlesierKamera: Benjamin Thiemert, Ronny Kubis, Ivan MurdzhevDeutschland 2017Woche 35/17Mo., 28.8.Bitte neuen Ausdruck beachten:3.30 ZDFzoom (HD/UT)Unter falschem NamenPassbetrug in DeutschlandFilm von André Goltzsche und Vanessa Schlesier(vom 23.8.2017)Kamera: Benjamin Thiemert, Ronny Kubis, Ivan MurdzhevDeutschland 2017Woche 36/17Mo., 4.9.22.45 heute-journalBitte Änderung beachten:Moderation: Christian SieversBitte streichen: Marietta Slomka(Änderung bitte auf für Di., 5.9.2017, 21.45 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell