Mainz (ots) -Alltagsarmut ist kein Einzelschicksal: Immer mehr Deutsche könnenim Rentenalter ihren Lebensstandard nicht mehr halten und müssen aufvieles verzichten. Für die "37°"-Dokumentation "Rentnerglück amGoldstrand" am Dienstag, 22. August 2017, 22.15 Uhr, im ZDF hatSibylle Smolka vier Rentner begleitet, die ihren Ruhestand inBulgarien verbringen.Eine von ihnen ist die Frührentnerin Maria (61): Weil ihre Rentefür ihr Leben in der Hansestadt nicht mehr reichte, zog sie vor dreiJahren von Hamburg an den Goldstrand. Früher hätte Maria dort nichteinmal ihren Urlaub verbracht. Doch in Osteuropa ist die kleine Rentedeutlich mehr wert. Auch Hildegard und Waldemar (70 und 75) sowiePeet (63) haben sich für das günstigere Leben in Bulgarienentschieden. Der Film zeigt, wie sie ihren Alltag in der Fremde zumeistern.https://www.zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 701-2108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell