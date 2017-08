Yamana Gold: Ist die Aktie einen Blick wert?

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Liebe Leser,

oft wird die Yamana-Gold-Aktie als sogenannter Hidden Champion beworben, sodass ich mir heute die Aktie aus charttechnischer Sicht einmal genauer anschauen möchte. Die Aktie befindet sich seit längerem in einem Abwärtstrend, der noch in das Jahr 2012 zurückreicht. Damals stand die Aktie bei rund 20 US-Dollar (USD). Zum Vergleich: Heute bewegt sich der Titel nur noch bei rund 2,80 USD.

Im Jahr 2016 wagte die Aktie einen Ausbruch nach oben, der jedoch nicht nachhaltig war

Seit Jahresbeginn 2017 pendelt die Yamana-Gold-Aktie in einem Kurs-Korridor zwischen 2 USD und 4 USD. Zu größeren Ausschlägen nach unten oder nach oben ist es bisher nicht gekommen. Auf Basis der Indikatoren deutet sich dies auch in nächster Zeit nicht an.

Charttechnischer Ausblick: Interessant könnte es trotzdem werden

Im Tageschart nähert sich die Yamana-Gold-Aktie sukzessive der 200-Tage-Linie an, die aktuell noch als Widerstand zu verstehen ist. Schafft die Aktie den Sprung über den gleitenden Durchschnitt, wäre ein erster Schritt zum Aufwärtstrend geschafft.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.