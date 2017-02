The following instruments on XETRA do have their last trading day on01.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am01.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3FN0014874 WESTPAC BKG 2017 FLR MTN BD00 BON AUD NCA KW6V XFRA DE000A14J3M3 KRED.F.WIED.15/17 MTN YC BD00 BON CNY NCA WFLJ XFRA DE000A1YC7F6 WL BANK AG OE.PF.R646 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J5H9 DZ BANK IS.C99 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1YD7 LB.HESS.THR.CARRARA02A/15 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH40R7 HSH NORDBANK GMZ 1 15/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH40T3 HSH NORDBANK GELDMA 15/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBW7RZ2 LBBW OPF.1133 BD00 BON EUR NCA XFRA US459200HC88 INTL BUS. MACH. 12/17 BD00 BON USD NCA HZ1B XFRA USU42314AB78 KRAFT HEINZ F. 15/35 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USU44886AF37 HYUNDAI CAP.A. 14/17 REGS BD00 BON USD NCA XFRA AU3CB0189322 WESTPAC BKG 2017 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA DE000HLB2GC4 LB.HESS.THR.CARRARA08C/15 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4F07 HSH NORDBANK IS 13/17 BD01 BON EUR NCA DMCB XFRA FR0000488132 C.F.FINANC.LOC. 02-17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0011725381 CADES 14/17 MTN BD01 BON GBP NCA 2PBC XFRA US71645WAU53 PETROBRAS GLOBAL FI.12/17 BD01 BON USD NCA XFRA USC33459AA30 FAIRFAX FINL HLDGS 11/21 BD01 BON USD NCA XFRA XS0742446700 EE FINANCE 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0872804207 SHIMAO PPTY HLDGS 13/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000DK0D3Y8 DEKA STUFENZINS MTN 15/25 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0875269929 LLOYDS BANK 13/17 MTN BD02 BON BRL NCA SIEN XFRA DE000A2BPGN0 SIEMENS AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y