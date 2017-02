FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM02.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.006 EURHQF XFRA BMG313751015 EMPEROR CAPITAL GRP HD-01 0.002 EUR7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.074 EURWT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.167 EURD7A XFRA JE00B783TY65 DELPHI AUTOMOTIVE DL -,01 0.270 EURSFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.121 EURI3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.093 EUR8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.378 EUR0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS 0.403 EUR03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.456 EURM0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.484 EURUEF5 XFRA LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL 0.157 EUR60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP 0.140 EURABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.065 EURFCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.074 EURMBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.130 EURPVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.065 EURC7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.025 EUR