XBT Holding gibt Jahresabschlussergebnisse für 2016 bekannt

Dallas (ots/PRNewswire) -XBT Holding SA., ein weltweit vertretener Provider für Hosting undNetzwerklösungen, veröffentlichte seine Jahresabschlussergebnisse für2016: eine Umsatzsteigerung um 28 Prozent dank neuer Kunden undgeografischer Expansion.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/545801/XBT_Holding_Logo.jpgDie EBITDA-Marge stieg um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, auf41 Prozent. Dieser Anstieg wurde durch einen wirtschaftlicherenBetrieb erzielt. Die Kundenanzahl von XBT Holding stieg im Jahr 2016auf 22.532 an.Weitere Leistungsdaten von XBT Holding für 2016 siehe folgendeTabelle:2016 2015EBITDA-Marge 41 % 38 %Umsatzsteigerung 28 % 11 %Verhältnis Netto-verschuldung zuEigenkapital 0,32x 0,44x"Letztes Jahr konnte unser Unternehmen bedeutendes Wachstumverzeichnen", sagt Rajesh Kumar Mishra, Finanzchef von XBT Holding."Wir erzielten ein rapides Wachstum, indem wir eine solide Präsenz inneuen, expandierenden vertikalen Märkten etablierten: Servers.com -ein schnell aufstrebendes Hosting-Unternehmen, das bereits etlicheweltbekannte Kunden bedient. Einer seiner gut etablierten Kunden(seit seiner Gründung) ist eine bahnbrechende mobile App, Prisma AI,die mithilfe tiefer Lernalgorithmen Fotos in stilisierte Kunstwerkeumwandelt.Servers.com ist eine voll automatisierte Hosting-Plattform, derenProduktangebot Cloud- und dedizierte Server, Cloud-Speicherung sowieGPU-Server umfasst und - am allerwichtigsten - das Free GlobalPrivate Network, das alle Servers.com-Datenzentren vernetzt. Damitkönnen wir noch mehr Kunden weltweit Hosting- und Netzwerk-Dienstemit Mehrwert anbieten."Des Weiteren hat sich das Verhältnis der Nettoverschuldung von XBTHolding zum Eigenkapital von einem Faktor von 0,44 im Jahr 2015 aufeinen Faktor von 0,32 im Jahr 2016 verbessert. Damit kann dasUnternehmen sein Wachstum aufrechterhalten und gleichzeitigDividenden an Investoren auszahlen. Wirtschaftsprüfer KMPG bemerkte:"Die Gruppe verwaltet ihr Kapital so, dass sich das Verhältnis derNettoverschuldung zum Eigenkapital verbessert, damit das Unternehmenweiterhin gut läuft und gleichzeitig die Kapitalrendite fürInvestoren aufrechterhalten kann. Die Gesamtstrategie der Gruppebleibt die gleiche wie letztes Jahr."XBT Holding S.A. ist ein im Jahr 2005 gegründetes, weltweitvertretenes Privatunternehmen, das Hosting, Netzwerklösungen undWebentwicklung anbietet. Es verfügt über Niederlassungen in neunLändern.Pressekontakt:Für Investoren:Rajesh Kumar Mishra,Chief Financial Officerfinance@xbt.comFür die Presse:media@xbt.com+357-25-345346