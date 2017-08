Wotan Wilke Möhring X engbers - Der beliebte Schauspieler präsentiert erneut die Herbst/Winter-Saison 2017/18 für das Männermodeunternehmen (FOTO)

Gronau (ots) -Passt zu mir! Bereits zum 4. Mal eröffnet Wotan Wilke Möhring dieengbers-Modesaison. Der beliebte Schauspieler präsentiert alles was"Mann" diesen Herbst braucht: Von kernigen Lederjacken im Bikerstyleüber softe Karohemden und Chino-Hosen mit perfekter Passform bis hinzu coolen Schnürboots. Leicht zusammengestellte, komplette Looks, diefür den urbanen Lifestyle genauso wie für das Abenteuer in der Naturgemacht sind. "Überzeugen musste engbers mich nicht, denn dieaktuelle Kollektion überzeugt von ganz alleine. Sie toppt sogar nochmal die letzte", so der engbers-Markenbotschafter Möhring begeistert.Shooting-Location war diesmal der Landschaftspark Nord in Duisburg- fast ein "Heimspiel" für Wotan Wilke Möhring. Mit seinerIndustriekultur, der atemberaubenden Natur und dem faszinierendenLichtspektakel ist diese weltweit nahezu einmalige Parklandschaft derideale Ort, um die engbers-Outfits gekonnt in Szene zu setzen."Wir freuen uns, dass wir auch weiterhin Wotan Wilke Möhring alsauthentischen und sympathischen Markenbotschafter an unserer Seitehaben. Er verkörpert engbers glaubwürdig und stärkt so weiterhin dieBekanntheit und das Image unserer Marke", erklärt Bernd Bosch.Über Engbers GmbH & Co. KGIMMER NOCH EIN FAMILIENUNTERNEHMEN. TYPISCH ENGBERS. Die EngbersGmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist heute die Nummer Eins fürsportive "Männermode zum Wohlfühlen" - nachhaltig undverantwortungsvoll produziert nach höchsten Standards. DasFamilienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau hat sichin seiner über 70jährigen Geschichte von Deutschlands größtemHemdenhersteller konsequent zu einer der führenden Männermodemarkenentwickelt. engbers begeistert mit ausgewählten Materialien, lässigenSchnitten und perfekter Passform. Shopping bei engbers ist immer einErlebnis - in den mehr als 300 Stores in Deutschland und Österreichmit rund 1.800 Mitarbeitern oder im Online-Store.Weitere Informationen: http://www.engbers.com undhttp://www.engbers-xxl.comPressekontakt:Engbers GmbH & Co. KGMaren ArndtPR/ÖffentlichkeitsarbeitDüppelstraße 448599 GronauE-Mail: arndt@engbers.deMobil: 0151 - 28 18 16 94Engbers GmbH & Co. KGTanja PeltréPR/ÖffentlichkeitsarbeitDüppelstraße 448599 GronauE-Mail: peltre@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 114Original-Content von: engbers GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell