"Worte und Taten der Menschlichkeit zählen - gerade jetzt!"/ Annette Kurschus, stellvertretende Vorsitzende des Rates der EKD, zu den Anschlägen in Barcelona und Cambrils

Hannover (ots) - Annette Kurschus, stellvertretende Vorsitzendedes Rates der EKD, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, zuden Anschlägen in Barcelona und Cambrils:"Wieder wurde wahllos gemordet, wieder schreien Schmerz und Hasszum Himmel. Erschreckend sind die Parallelen: Aus dem gleichenUngeist abgründiger Menschenverachtung und mit der gleichen Methodeblindwütiger Gewalt wurde gemordet - Paris, Berlin, London und jetztin Barcelona und Cambrils. Angst und Wut greifen auch nach uns.Darauf setzen die Attentäter. Lassen wir die Saat nicht aufgehen!Beten wir für die Toten und alle, die um ihr Leben kämpfen, für dieAngehörigen, die Rettungs- und Sicherheitskräfte, für Politiker undWähler. Worte und Taten der Menschlichkeit zählen - gerade jetzt!"Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuenGeist in euch." (Jahreslosung 2017)Hannover/Bielefeld, 18. August 2017Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell