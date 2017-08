Wirecard: Das Potenzial scheint schier grenzenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

am Donnerstag legte der Zahlungsabwickler Wirecard seine Zahlen zum ersten Halbjahr 2017 vor. Die Zahlen in Kurzform (Vergleichswerte zum H1/2016): Der Umsatz verbesserte sich im ersten Halbjahr um 36,2 Prozent, das EBITDA um 33,3 Prozent sowie das Ergebnis nach Steuern um 35 Prozent. Seit Veröffentlichung der Zahlen haben sich insgesamt 4 Analysten die Aktie näher angeschaut.

Analystenmeinungen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs erhöhte am Freitag das Kursziel von 82 auf 84 Euro und beließ das Papier in der Selektionsliste „Conviction Buy List“. GS-Analyst Mohammed Moawalla begründete die Erhöhung des Kursziels zum einen mit den starken Wachstumswerten und zum anderen mit dem durch Akquisitionen erreichten positiven Geschäftsbeitrag, der besser ausgefallen sei, als im Vorfeld erwartet wurde.

Das Analyseinstitut Independent Research hob am Freitag ebenfalls das Kursziel an – von 68 auf 75 Euro – und belässt die Einstufung auf „Halten“. Deren Analyst Markus Friebel betonte neben der positiven Entwicklung während des zweiten Quartals auch die gesteigerte Prognose des Konzerns. Friebel fügte außerdem an, dass der derzeitige Wachstumstrend vor allem aufgrund des starken Internethandels erreicht werde. Und: Seit Beginn des Jahres zeige die Aktie eine deutliche Aufwärtsbewegung und erreiche in regelmäßigen Abständen neue Rekordwerte, so der Analyst weiter.

Das deutsche Investmentinstitut Baader Bank belässt am Freitag das Kursziel bei 84 Euro und empfiehlt weiterhin, das Papier zu kaufen. Deren Analyst Knut Woller betonte ebenfalls das etwas über den Erwartungen gelegene Zahlenwerk und machte klar, dass die bereits erhöhten Jahresziele gar noch weiteres Potenzial nach oben haben.

Eine Übersicht über die durchschnittlichen Kursziele für DAX, MDAX, SDAX und TecDAX finden Sie hier.

Analystenempfehlungen

Buy Outperform Hold Underperform Sell 8 10 9 1 0

Analystenkursziele

Maximum Minimum Median Real (18.08.17) 85,00 € 39,88 € 63,00 € 68,97 €

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Marco Schnepf.