Wirecard: Die Lokomotive gibt weiter Gas!

der Zahlungsabwickler Wirecard hat seine finalen Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und dabei die vorab berichteten Eckdaten bestätigt. Demnach erhöhten sich die Umsatzerlöse per Ende Juni im Jahresvergleich um 36,2 Prozent auf 615,5 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich um 33 Prozent auf 176,5 Mio. Euro. Nun machte das Unternehmen auch Angaben bezüglich des Nachsteuerergebnisses. Demnach wurde in den ersten sechs Monaten des Jahres ein um Sondereffekte bereinigter Nettogewinn von 104,5 Mio. Euro erzielt, was einem Anstieg um 36 Prozent entspricht. Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Ein absoluter Wachstumsmarkt

Der boomende Online-Handel und die wachsende Bedeutung mobiler und bargeldloser Bezahlmöglichkeiten spiegelten sich einmal mehr in der Entwicklung der über die Wirecard-Plattform abgewickelten Geldströme wider. So erhöhte sich die Transaktionssumme gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 38,2 Prozent auf 37,9 Mrd. Euro. Nach Angaben des Unternehmens hat auch die jüngste Übernahme des Prepaid-Kreditkartenportfolios der Citigroup bereits einen positiven Ergebnisbeitrag geleistet. Mit dem Zukauf sicherte sich das TecDAX-Unternehmen den Eintritt in den lukrativen US-Markt. Daneben gab es im Frühjahr noch einen weiteren Deal mit der Citigroup, wodurch die eigene Position im Asien-Pazifik-Raum gestärkt wurde.

Wo geht die Reise hin?

Wirecard ist also bestens aufgestellt, um den rasanten Wachstumskurs auch in Zukunft fortzusetzen. Dafür spricht auch die im Juli nach oben angepasste Jahresprognose, die ein Konzern-EBITDA zwischen 392 und 406 Mio. Euro vorsieht. Hinzu kommen die anhaltenden Übernahmespekulationen, sodass die Kursphantasien weitere Nahrung erhalten. Da verwundert es kaum, dass die Aktie in diesen Tagen bei 69,50 Euro ein neues Rekordhoch markierte. Vieles spricht dafür, dass diese Kursstory noch lange nicht zu Ende ist.

Ein Beitrag von Alex Hirschler.