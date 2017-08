Berlin (ots) -Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2017 bietet maßgeschneiderteAngebote für die Hotellerie und GastronomieSauberkeit und Hygiene sind in der Hotellerie und Gastronomiewesentliche Wohlfühlfaktoren - und entscheidende Wettbewerbsvorteile.Ob im Zimmer oder im Wellness- und Spa-Bereich, ob in Küche oderRestaurant: Gründliche und hygienische Reinigung genießt alsManagementaufgabe höchste Priorität. Was müssen die verantwortlichenEinkäufer, Direktoren oder Hausdamen beachten, um sich für denrichtigen seriösen Dienstleister in der Hotelreinigung zuentscheiden? Welche Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel sind diegeeigneten für die unterschiedlichen Einsatzbereiche? Antworten gibtdie Internationale Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2017 -Cleaning.Management.Services. (19.-22.9.). Das global bedeutendsteBranchenevent in diesem Jahr präsentiert die aktuellen Trends in dergewerblichen Reinigung und zeigt eine Vielzahl von Innovationen beiReinigungsmaschinen und -geräten sowie Reinigungs-, Desinfektions-und Pflegemitteln für die Hotellerie und Gastronomie.Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer Hotel- undGaststättenverband Berlin e.V. (DEHOGA Berlin): "Sauberkeit ist dasAushängeschild eines jeden Hotels. Ökonomische undökologisch-bewusste Arbeitsweisen sind im Housekeeping der Hotelleriedaher von großer Bedeutung. Ob für die Reinigung und Instandhaltung,Mitarbeiterfortbildung, Warenbestellung oder Personal-Tools, die CMSBerlin bietet für alle Aufgabenbereiche im Housekeeping einumfassendes Angebot an Produkten, Geräten, Reinigungs- undHygienemittel sowie Materialen und Tools. Der Besuch der CMS ist füruns daher zur Einhaltung der Qualitätsstandards alle zwei Jahre einPflichttermin."CMS-Praxisforum "Sauberkeit als Wettbewerbsvorteil in derHotellerie" - 20. September, 14 bis 16 Uhr, Halle 6.2Dieses CMS-Praxisforum wendet sich gezielt an alle Vertreter ausHotellerie und Gastronomie. Die langjährige Hotelexpertin KathrinNökel, selbständiger Coach für ganzheitliches Qualitätsmanagement,erläutert in ihrem Vortrag die Bedeutung der Sauberkeit im Hotel alsentscheidenden Wettbewerbsvorteil - gerade in Zeiten vonBewertungsportalen und völliger Transparenz durch Social Media. Warumist Sauberkeit ein Wettbewerbsvorteil? Was heißt überhauptSauberkeit? Wie erreiche ich im Hotel eine umfassende Sauberkeit inallen Bereichen? Welche Maßnahmen muss ich im Hotelbetrieb treffen,um einen ganzheitlichen Reinigungsansatz zu erreichen? Praxistippsund Markteinschätzungen von Profis liefert auch die anschließendePodiumsdiskussion zum Thema "Sauberkeit durch Einsatz der richtigenProdukte in jedem Hotelbereich".Berufsverband Hauswirtschaft informiertDrei Experten an drei Tagen um drei Uhr nachmittags: AmInformationsstand des Berufsverbandes Hauswirtschaft in Halle 6.2,Stand 144 stehen die Kooperationspartner der Fachzeitschrift rhwmanagement für die Mitglieder des Berufsverbands zum Experten-Talkbereit: 19. September, Michael Heimpel (Pramol, Schweiz, angefragt)zu speziellen Reinigungs-Brennpunkten; 20. September, Peter Strauch(Beratung, Hamburg) zum Thema "Ergonomie"; 21. September, SaschaKühnau (Beratung, Berlin) zum Thema "Desinfektion". Die Mitgliederdes Berufsverbands haben an diesen Tagen ebenfalls die Möglichkeit,an geführten Messerundgängen teilzunehmen (19., 20. und 21.9.,jeweils 11-13 Uhr, Treffpunkt Halle 6.2, Stand 144). Bei ausgewähltenAusstellern gibt es Kurzvorträge zu Themen wie "Desinfektionsplan","Ergonomische Reinigung" und "Hautschutz". Außerdem werdenInnovationen bei Reinigungsmaschinen und -mitteln präsentiert.Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet:www.cms-berlin.dePressekontakt:Wolfgang RogallPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell