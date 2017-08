Weser-Kurier: Über die Lehren aus Barcelona schreibt Moritz Döbler:

Bremen (ots) - Die Terroristen wollen die Kreuzzüglerherausfordern. So nennen sie die Menschen in den westlichenGesellschaften, und der Begriff zeigt, wo sie selbst stehen: imMittelalter. Im vergangenen halben Jahrtausend hat sich in Europa undAmerika aber einiges getan. Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit sindWerte geworden, die das Zusammenleben prägen. Wer sich im Angesichtder Anschläge dazu hinreißen lässt, von diesen Werten Abstand zunehmen, und sei es nach und nach, unterwirft sich dem Terrorismus. Esgilt, Täter zu stellen und Taten zu verhindern, aber die Werte deraufgeklärten Gesellschaft nicht zu negieren. Ein US-Präsident, derIslamisten mit in Schweineblut getauchten Patronen exekutieren will,begibt sich ins Mittelalter. Twitter-Nutzer, die BundeskanzlerinAngela Merkel die Verantwortung für den Anschlag von Barcelonazuweisen, demaskieren sich als zynische Demagogen, die Sinn undVerstand verloren haben. Die Nachricht, dass ein zweiter Anschlag inSpanien verhindert wurde, zeigt, dass der Staat handlungsfähig ist.Die aufgeklärte Gesellschaft mag verwundbar sein, und Verzweiflungund Trauer sind nach jedem neuen Anschlag unermesslich. Aber sie istnicht zu besiegen. Freiheit im Diesseits ist den Menschen mehr wertals das Versprechen einer Erfüllung im Jenseits, das lehrt dieGeschichte. Die Herausforderung des Terrorismus anzunehmen, mussheißen, trotz aller Wut und auch in staatlichem Handeln menschlich zubleiben.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell