Weser-Kurier: BDA-Chef Kramer kritisiert Wahlversprechen

Bremen (ots) - "Der Bundestagswahlkampf befeuert einenÜberbietungswettbewerb in Sachen Sozialleistungen. Besonders bei derRente". Das schreibt der Präsident der Bundesvereinigung derDeutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, in einemGastbeitrag für den in Bremen erscheinenden WESER-KURIER(Sonnabendausgabe). Kramer kritisiert diese Wahlversprechen undfordert: "Wir brauchen stattdessen eine sachliche Debatte über dieZukunft der Sozialsysteme, einen breiten gesellschaftlichen Konsens."Möglichst bald nach der Bundestagswahl am 24. September müsse einFormat entwickelt werden, um diesen Konsens zu finden, so derBDA-Vorsitzende. Ziel müsse es sein, "Krankenversicherung, Pflege,Rente und Arbeitslosenversicherung trotz der bekannten demografischenEntwicklung für die Zukunft fit zu machen und Vorschläge zuerarbeiten, damit wir mit der gesamten Beitragslast langfristigweiterhin unter 40 Prozent bleiben".Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell