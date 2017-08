Walt Disney: Angriff auf Netflix startet in Kürze!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Walt Disney hat am 8. August die Quartalsergebnisse für das 3. Geschäftsquartal 2017 veröffentlicht. Highlight im Rahmen des Berichts war die Ankündigung von zwei Video-Streaming-Diensten. Einer der Streaming-Dienste wird die Ausstrahlung von Sport-Sendungen beinhalten. Damit soll der Streaming-Dienst eine direkte Alternative zum hauseigenen TV- Sportsender ESPN bieten. ESPN gehört derweil zu 80 % zu ABC. ABC ist eine hundertprozentige Tochter der Walt Disney Company.

ESPN-Sportsender demnächst Online

Der zweite Streaming-Dienst soll Content aus eigenen Produktionshallen umfassen und damit, was Original-Content angeht, in direkte Konkurrenz mit Netflix treten. Mit dem Start des Dienstes plant Disney auch seinen Partnerverstrag mit Netflix zu beenden. Der erste Dienst soll bereits in 2018 starten, während der zweite erst für das Jahr 2019 geplant ist. Speziell dafür hatte Walt Disney in der Vergangenheit ein Drittel des Streaming-Unternehmens BAMTech für 1 Mrd. US-Dollar erworben mit der Option auf die Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung. Für zusätzliche 1,6 Mrd. US-Dollar hat Disney vor Kurzem diese Option ausgeübt und die Beteiligung auf 75 % angehoben.

Weiter verhaltene Ergebnisse im TV-Segment erwartet

Derzeit führt Netflix den Markt nach registrierten Usern mit über 50 % an, gefolgt von Amazon Prime, mit ca. 27 % Marktanteil. Disneys Subsegment Cable Networks, wozu auch der TV-Sender ESPN fällt, verzeichnete per Q3 2017 einen Umsatzrückgang um 3 % im Vergleich zum Vorjahr. Operativ fiel das Ergebnis gar um 23 %. Die negative Entwicklung soll sich im Geschäftsjahr 2016/17 fortsetzen. Seit 2013 verringerte sich die Anzahl der registrierten ESPN-Zuschauer von 99 Mio. auf 90 Mio. in 2016. Maßgeblich für die schlechten Ergebnisse sollen laut dem Unternehmen höhere Ausgaben sowie geringere Werbeeinnahmen gewesen sein.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.