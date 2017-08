WAZ: Deutsche Post macht Aldi und Edeka Konkurrenz

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Essen (ots) - Die Deutsche Post will Supermarktketten wie Aldi undEdeka verstärkt Konkurrenz machen. "Ich bin überzeugt davon, dasssich das Angebot von Lebensmittellieferungen an die Haustürdurchsetzen wird", sagte Post-Chef Frank Appel der in Essenerscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Samstagausgabe). "Sie können bei unserem Lieferdienst AllyouneedFresh schon jetzt mehr Produkte einkaufen als in jedem Supermarkt.Auch die etablierten Lebensmittelhändler wachen auf und sehen: Dapassiert etwas." Mit Blick auf zum Teil höhere Preise beiOnline-Lebensmittelhändlern sagte Appel, vielen Menschen seien Zeitund Freizeit wichtiger als "ein paar Cent" Ersparnis. "Darüber hinaussind die Produkte bei uns oft frischer als im Geschäft, da wir direktaus dem Lager zustellen."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell