Volkswagen: Die Aktie gerät wieder ins Wanken!

Liebe Leser,

der negative Newsflow hat auch bei der Aktie der Volkswagen AG ihre Spuren hinterlassen und den Aktienkurs belastet. Trotzdem konnte die wichtige 100-Wochenlinie in der jüngeren Vergangenheit gehalten werden, wodurch es nun auch zu einem Kursanstieg kommen könnte. Dazu wären aber weitere positive Signale vonnöten. Ein Impuls könnte zum Beispiel durch den Abprall an der unteren Trendlinie hervorgerufen werden. Dieser hat sich die Volkswagen-Aktie in den letzten Wochen sukzessive angenähert.

Der seidene Faden ist also die 100-Wochenlinie?

In gewissem Maße hängt nun viel von der 100-Wochenlinie ab, da diese in den vergangen Wochen immer wieder positiv auf den Kursverlauf eingewirkt hat und nicht unterschritten wurde. Weitere Unterstützung könnte in Form eines Kaufsignals vom Stochastik Indikator kommen. Dieses ist in den nächsten Wochen jedoch noch nicht zu erwarten.

Charttechnischer Ausblick: Prallt die Aktie nach oben ab?

Sollte die Aktie an der Unterseite des Trendkanals abprallen, würden sich mehrere mögliche Kursziele ergeben. Das Erste wäre im Bereich von 145 Euro zu finden. Anschließend könnte es dann zu einem Anstieg bis auf 156 Euro kommen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.