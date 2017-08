Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) bedauern dieEntscheidung des Oberlandesgerichts München (OLG), das gestern denEinsatz des umstrittenen Werbeblockers Adblock Plus der Kölner FirmaEyeo für zulässig erklärt hat. Geklagt hatten die "SüddeutscheZeitung" (München), ProSiebenSat. 1 und die RTL-Tochter IPDeutschland.Besonders enttäuscht zeigten sich die Verlegerorganisationendarüber, dass das OLG auch das kostenpflichtige "Whitelisting" - alsodie Zulassung zuvor geblockter Werbung ("Blacklisting") gegen Geld -durch die Firma Eyeo weiterhin erlaubt. "Das ist nach unserer Meinungeine moderne Form der Piraterie", erklärten BDZV und VDZ dazu. In derKombination mit "Whitelisting" machten künftig die Vertreiber derAdblocker das Werbegeschäft - "allerdings ohne eigene Leistung, dieallein von den Medien erbracht wird".BDZV und VDZ wiesen darauf hin, dass es sich lediglich um dieAuffassung eines Gerichtes handele, dem abweichende Bewertungenanderer Gerichte sowohl zum "Whitelisting" als auch zum sogenannten"Blacklisting" entgegenstehen, etwa in Frankfurt, Hamburg und Köln.Im vergangenen Jahr hatte das OLG Köln in einem Verfahren der AxelSpringer SE gegen Eyeo das auf "Whitelisting" basierendeGeschäftsmodell Adblock Plus als "aggressive geschäftliche Handlung"verboten."Es kommt nunmehr auf die Entscheidung durch den Bundesgerichtshofan, der die divergierenden Sichtweisen der Instanzgerichte beurteilenwird", betonten die Verlegerverbände.Pressekontakt:Hans-Joachim FuhrmannTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: fuhrmann@bdzv.deAnja PasquayTelefon: 030/ 726298-214E-Mail: pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell