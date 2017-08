United Internet: Sollte man nun die Chance beim Schopfe packen?

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Lieber Leser,

die Aktie des Internet-Dienstleisters United Internet musste nach dem Höhenflug der vergangenen Wochen zuletzt einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Hierbei fiel die im TecDAX gelistete Aktie wieder unter die psychologisch wichtige Marke bei 50 Euro zurück.

Umsatzprognose gesenkt

Dies mag vor allem der leicht nach unten korrigierten Wachstumsprognose geschuldet sein, die das Unternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur im Rahmen der jüngsten Halbjahresbilanz bekannt gab. Demnach traut sich das Management um den milliardenschweren Gründer und Konzernchef Ralph Dommermuth nur noch ein Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent zu, nachdem zuvor noch ein Zuwachs von 7 Prozent anvisiert worden war. Gleichzeitig soll das operative Ergebnis (EBITDA) um 12 Prozent zulegen, sodass also von einer steigenden Profitabilität ausgegangen wird.

Umsatz und EBITDA legen zu

In den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichnete der 1&1-Betreiber erneut ein starkes Plus bei den Kundenverträgen, der Konzern-Umsatz konnte gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent auf gut 1,95 Mrd. Euro gesteigert werden. Gleichzeitig kletterte das EBITDA um 8 Prozent auf knapp 430 Mio. Euro. Im Berichtzeitraum wurde erstmals die Übernahme des europäischen Konkurrenten Strato buchhalterisch erfasst. Das Ergebnis je Aktie ging aufgrund von negativen Sondereffekten, wie der vorgenommenen Wertminderung auf die Beteiligung an der Rocket Internet SE, auf 0,87 Euro zurück. Dagegen verbesserte sich der operative Gewinn je Aktie von 0,99 Euro auf 1,05 Euro.

Analysten sehen weiter großes Potenzial

Das zweite Halbjahr wird wohl ganz im Zeichen der Übernahme des Mobilfunkanbieters Drillisch stehen. Im Mai hatte die Ankündigung des Zusammenschlusses an den Börsen einen wahren Kaufrausch ausgelöst, sodass die Aktie von United Internet vor einigen Tagen auf das Allzeithoch bei 52,54 Euro getrieben wurde. Analysten lassen sich von der kleineren Korrektur nicht aus der Ruhe bringen und bescheinigen dem Unternehmen weiterhin starke Wachstumsperspektiven. Während Hauck & Aufhäuser das Kursziel bei 61 Euro sehen, beziffert die Deutsche Bank den fairen Wert der Aktie auf 64 Euro. Barclays hält sogar Kurse von 70 Euro für realistisch.

Auto-Aktie lässt die Börse jubeln

Der Automarkt steht vor der größten Revolution seit Jahrzehnten! Zögern Sie also nicht, sondern schlagen Sie auf der Stelle zu. Das ist die größte Gewinnchance 2017.

>> Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie den Namen der Top-Auto-Aktie 2017 kostenlos!

Ein Beitrag von Alex Hirschler.