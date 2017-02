Ukraine: Caritas startet Hilfsaktion für Zivilbevölkerung / Caritas-Helfer verteilen zehn Tonnen Lebensmittel, Schlafsäcke und Heizmaterial - Kampf gegen eisige Temperaturen

Freiburg (ots) - Nach dem erneuten Ausbruch der Kämpfe imrussisch-ukrainischen Grenzgebiet hat die Caritas Ukraine eineumfassende Hilfsaktion für die Zivilbevölkerung der Region gestartet.Im Zentrum der umkämpften Stadt Awdijiwka ist unter anderem einFlucht- und Wärmepunkt eingerichtet worden, in dem in den nächstenStunden und Tagen von Caritas-Helfern zehn Tonnen Lebensmittel ausLagerbeständen sowie Schlafsäcke und Heizmaterial an dieeingeschlossene Bevölkerung verteilt werden können. Um die Nothilfeschnell zu den Menschen bringen zu können, sind Caritas-Helfer ausden Städten Mariupol, Kramatorsk und Zaporischschja in Awdiijwkazusammengezogen worden.In der ostukrainischen Stadt war es gestern zwischenRegierungssoldaten und Separatisten zu schweren Kämpfen gekommen. AlsFolge der Auseinandersetzungen sind - bei eisigen Temperaturen -weite Teile der Stadt ohne Strom, Heizung und Wasser. Laut Angabender Caritas Ukraine leben in der 25.000-Einwohner-Stadt 2000 Kindersowie rund 10.000 alte, kranke und behinderte Menschen. Ihnen giltdie besondere Aufmerksamkeit der Caritas-Hilfe. Unter anderembereitet die Caritas Kramatorsk die Betreuung von evakuierten Kindernaus der umkämpften Stadt vor.Aufgrund der Kämpfe zwischen pro-russischen Separatisten und derregulären ukrainischen Armee mussten in den vergangenen Jahrenbereits 2,7 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. 1,68 Millionenvon ihnen leben als Binnenvertriebene in der Ukraine. Caritasinternational, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes,unterstützt Opfer des Krieges sowohl in der Ukraine als auch inRussland.Weitere Informationen: http://ots.de/KNip6Spenden mit Stichwort "Humanitäre Hilfe Ukraine" werden erbetenauf:- Caritas international, Freiburg, Spendenkonto 202 bei der Bankfür Sozialwirtschaft Karlsruhe BLZ 660 205 00, IBAN Nr.:DE88660205000202020202, BIC: BFSWDE33KRL oder online unter:www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)- Diakonie Katastrophenhilfe, Spendenkonto 502 502, BLZ 520 60410, Evangelische Bank, IBAN DE68520604100000502502, BICGENODEF1EK1 oder online unterwww.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/- Charity SMS: SMS mit NOT an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an DiakonieKatastrophenhilfe 4,83 EUR)Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 165 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), AchimReinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell