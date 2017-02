US-Wirtschaftspolitik: Zypries warnt vor Gefahren für Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht durch die neue US-Regierung Gefahren auf die deutsche Wirtschaft zukommen.



"Was wir seit zehn Tagen erleben, ist alarmierend und irritierend. Das geht in eine völlig falsche Richtung", sagte die SPD-Politikerin der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Zwar hätten die USA nur zehn Prozent Anteil am Export deutscher Unternehmen, Europa dagegen 60 Prozent. "Dennoch wäre eine Abschottung schlecht für die deutsche Wirtschaft und damit auch für Arbeitsplätze."

Auf die Frage nach der angemessenen Reaktion der Bundesregierung sagte Zypries: "Wir müssen reden, reden, reden! Eine solche Abschottung, wie sie Donald Trump offenbar anstrebt, schadet allen, auch der amerikanischen Wirtschaft. Manches, was Herr Trump ankündigt, ist mit den Grundsätzen der Welthandelsorganisation WTO nicht vereinbar." Eine solche Politik werde auch die Menschen in den USA treffen, "denn die US-Wirtschaft ist auf hochwertige Zulieferung angewiesen".

Zum umstrittenen Erlass von US-Präsident Donald Trump, Bürgern aus sieben muslimisch geprägten Staaten die Einreise in die USA zu verweigern, sagte Zypries: "In einer global vernetzten Wirtschaft darf es solche Diskriminierungen nach Religion oder Herkunft nicht geben. Wir sind an der Seite der Beschäftigten und erwarten, dass sie ihrer Tätigkeit ungehindert nachgehen können. Man kann nur hoffen, dass die US-Regierung diesen Fehler schnell erkennt und korrigiert."/wn/DP/stk