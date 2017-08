Turkish Airlines schickt Hilfsgüter; Zusammenarbeit mit Social-Media-Promis im Kampf gegen die Hungersnot und Dürre in Somalia

Istanbul (ots/PRNewswire) -Afrikas Top-internationale Fluggesellschaft schickt zweitesFrachtflugzeug mit lebensrettenden Hilfsgütern.Turkish Airlines verkehrt in mehr Ländern als jede andereFluggesellschaft und ist mit 51 Routen auch führend iminternationalen Flugverkehr in Afrika. Jetzt ist diese preisgekrönteFluggesellschaft Vorreiter bei den Hilfeleistungen in diesen Ländern- und das in einigen der schwierigsten Gebiete der Welt.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161024/431899 )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/546320/Turkish_Airlines_Somalia.jpg )Durch die Unterstützung der Organisation "Love Army for Somalia"(angeführt von dem Social-Media-Star Jerome Jarre, Casey Neistat unddem Schauspieler Ben Stiller) beteiligt sich Turkish Airlines daran,Hilfslieferungen an das von Hunger und Dürre betroffene Somalia zuleisten. Hunderte Tonnen Hilfsgüter erreichten die Menschen inSomalia seit dem Beginn der Bewegung im März 2017.Die Fluggesellschaft, die Kontinente, Kulturen und Menschenverbindet, ist eine bekannte Marke mitCorporate-Responsibility-Projekten in ganz Afrika. Vor kurzemverwirklichte Projekte durch Turkish Airlines in 24 afrikanischenLändern umfassen den Bau und die Sanierung von Schulen, Waisenheimenund Krankenhäusern sowie die Förderung von Bildung und Bau vonBrunnen. Einige der Corporate-Responsibility-Projekte von TurkishAirlines umfassen auch die Installation von Solar-Modulen inKrankenhäusern außerhalb der Ballungszentren und die Kooperation mitden örtlichen Behörden und Krankenhäusern zur Verbesserung dermedizinischen Versorgung.Als einzige internationale Fluggesellschaft, die nach Somaliafliegt, ist Turkish Airlines in einer besonderen Position, das Land,das von einer verheerenden Dürre betroffen ist, mit Lebensmitteln zuversorgen. Millionen Kinder sind unmittelbar von schwererMangelernährung bedroht.Als Social-Media-Promi Jerome Jarre Turkish Airlines auf Twitterdirekt fragte, ob sie ein Frachtflugzeug mit Lebensmitteln nachSomalia schicken könnten, antwortete das Unternehmen schnell miteinem deutlichen "Ja". Die erste Lieferung erfolgte im März, als 60Tonnen Nahrungsergänzungsmittel speziell für Kinder zur sofortigenVerteilung nach Mogadishu geschickt wurden.Jetzt sind sie erneut dabei. Eine weitere Lebensmittellieferung,weitere 60 Tonnen Nahrungsergänzungsmittel für Kinder, wurden amDienstag, den 15. August, nach Somalia geliefert.Anlässlich dessen kommentierte der Turkish Airlines Chairman ofthe Board and Executive Committee M. Ilker Ayc?: "Als die erstenHilfsrufe auf den sozialen Medien laut wurden, reagierte TurkishAirlines sofort. Wir schlossen uns gern der weltweiten Bewegung#LoveArmyForSomalia an und schickten ein Frachtflugzeug mit Lebens-und Hilfsgütern an die Menschen in Somalia. Jetzt tun wir es erneut,diesmal schicken wir 60 Tonnen Spezialnahrung an die Kinder vonSomalia. Wir sind sehr stolz darauf, Afrika mit dem Rest der Welt zuverknüpfen, und gleichzeitig sind wir stolz auf unsere Projekte, dieunsere Unternehmensverantwortung demonstrieren, indem sie denMenschen in Afrika eine helfende Hand reichen."Der Social-Media-Star Jerome Jarre äußerte seine Meinung zurweltweiten Bewegung: "Die Bewegung wird dadurch angetrieben, dassMenschen auf der ganzen Welt zusammenkommen. Wir glauben an die Idee,dass alles möglich ist, wenn wir es zusammen angehen."Nach der Ankunft der Lieferungen in Mogadishu habenNichtregierungsorganisationen, darunter auch die ARC, die Logistikund Organisation vor Ort zur Verfügung gestellt, damit dielebensrettenden Nahrungsergänzungsmittel die bedürftigsten Kinder undihre Familien erreichen.Als einziges internationales Flugunternehmen in Somalia wirdTurkish Airlines auch weiterhin den Menschen in Somalia in ihrer Notbeistehen.Turkish Airlines, Inc.MedienbeziehungenTurkish Airlines Inc.Office of Media RelationsGeneral Management Building34149, Yesilköy-IstanbulTel: +90(212)463-63-63 - 11153 / 11173Fax: +90(212)465-2078press@thy.comOriginal-Content von: Turkish Airlines, übermittelt durch news aktuell