Der Tagesspiegel: Bundesliga-Schiedsrichter Gräfe wirft ehemaligen Chefs grobes Fehlverhalten vor

Berlin (ots) - Berlin - Der Berliner Bundesliga-SchiedsrichterManuel Gräfe hat den früheren Schiedsrichter-Chefs Hellmut Krug undHerbert Fandel grobes Fehlverhalten vorgeworfen. "Die beiden habensich ihre Schiedsrichterliste so zusammengebastelt, wie sie eswollten", sagte Gräfe dem "Tagesspiegel am Sonntag". Zu oft sei nichtnach Leistung, sondern nach Gusto gehandelt worden.Online: www.tagesspiegel.de/sport/bundesliga-schiedsrichter-manuel-graefe-wirft-ehemaligen-chefs-grobes-fehlverhalten-vor/20208648.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell