"Sport im Osten" - Box-EM live aus Magdeburg

Leipzig (ots) - Das MDR Fernsehen überträgt dieEuropameisterschaft im Schwergewicht am Samstag, 4. Februar, live. Ab22.30 Uhr kämpfen Agit Kabayel für Deutschland und Hervé Hubeaux fürBelgien um den Titel.Das Anrecht auf den EM-Gürtel im Schwergewicht wird am Samstag imMagdeburger Maritim Hotel neu "verhandelt". Im Hauptkampf des Abendswird der bislang ungeschlagene EU-Champion Agit Kabayel ausDeutschland gegen Herve Hubeaux antreten. Gewinnt Kabayel imSchwergewicht, folgt er seinem SES-Halbschwergewicht TeamkollegenRobert Stieglitz als Europameister. Die Kampfbilanz spricht für ihn:Von 15 Kämpfen ging er 15-mal als Sieger hervor - zwölf davon gewanner durch K.o.Auch die Erfolge von Gegner Herve Hubeaux können sich sehenlassen: Schon mit 20 Jahren war er belgischer Meister imSchwergewicht, mit 22 Jahren eroberte er denWBC-Junioren-Weltmeistertitel und sicherte sich dann denWBC-Francophone-Titel. Von 27 Kämpfen konnte der Belgier aus Namur 26Kämpfe gewinnen, davon 12 durch K. o.! Der erst 24-jährige EssenerAgit Kabayel will sich in Magdeburg gegen Hubeaux beweisen und soendgültig ganz oben in den internationalen Ranglisten der Boxverbändelanden.Moderiert wird die SES-Box-Gala von MDR-Mann René Kindermann undkommentiert von "Sport im Osten"-Reporter Torsten Püschel. MDRJUMP-Moderator Lars-Christian Karde ist als Ringsprecher vor Ort undseine Kollegin Sarah von Neuburg übernimmt die Promi-Interviews.Beide verlosen in der "MDR JUMP Morningshow" VIP-Tickets für dieHörer.Weitere Informationen und einen Livestream gibt es unterwww.mdr.de/boxen.