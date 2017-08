Solarworld: Wilde Kurssprünge zum Ausstieg nutzen!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

zuletzt war die Insolvenz von Air Berlin das Thema in allen Nachrichtensendungen. Bereits vor einigen Wochen hat jedoch auch das ehemalige deutsche Vorzeige-Solarunternehmen Solarworld Insolvenz beantragt. Da die Aktie zurzeit wilde Kurssprünge vollführt, möchte ich an dieser Stelle mal gemeinsam mit ihnen einen Blick auf die Aktie werfen.

Frank Asbeck, der „Sonnenkönig“

Solarworld ging aus einem – bereits 1988 von Frank Asbeck gegründeten – Ingenieurbüro für Industrieanlagen in Bonn hervor. Denn dieses ging 1998 in der seinerzeit neu gegründeten Solarworld AG auf. Im Jahr 1999 ging die Solarworld AG, die sich stets als Komplettanbieter in Sachen Solarenergie verstand, dann an die Börse. Zunächst schenkte man der Aktie von Seiten der Anleger wenig Beachtung, das änderte sich jedoch nach dem Platzen der „Dotcom Bubble“ sowie der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes durch die damalige rot-grüne Bundesregierung.

Mit Hilfe massiver staatlicher Subventionen mutierte die Solarworld AG sodann zum Vorzeige-Solarkonzern in Deutschland, was Frank Asbeck den Beinamen „Sonnenkönig“ einbrachte. Wie verrückt sich die Anleger damals auf alles stürzten, was auch nur Solar im Unternehmensnamen trug, zeigt die Tatsache, dass es gleich etliche börsennotierte Solarunternehmen in den TecDAX schafften, der deshalb zu dieser Zeit gerne auch als SolarDAX bezeichnet wurde.

Die Geschichte der Solarworld AG geht endgültig zu Ende, Kursziel 0,00 Euro!

In der Spitze erreichte die Solarworld einen Börsenwert von weit über 1 Mrd. Euro. In der Folge wurde „Sonnenkönig“ Asbeck ein wenig größenwahnsinnig und wollte im Zuge der Finanzkrise sogar ein Übernahmeangebot für den Autobauer Opel abgeben. Dieser stand – als ein jahrelanger Verlustbringer – bekanntlich schon damals bei der US-amerikanischen Muttergesellschaft General Motors auf der Abschussliste.

Heute dagegen hat der französische Autobauer Groupe PSA (Peugeot) Opel übernommen und Solarworld ist – nach einer zwischenzeitlich dramatischen Rettung im Jahr 2013 – endgültig pleite. Zuletzt wurden Teile des operativen Geschäfts vom Insolvenzverwalter Horst Piepenburg an „Sonnenkönig“ Frank Asbeck veräußert. Die Geschichte des „Sonnenkönigs“ mag damit weiter gehen, die Geschichte der Solarworld AG hingegen ist bald zu Ende. Daran ändern auch von „Zockern“ verursachte kurzfristige Kurssprünge („Dead Cat Bounce“) nichts. Das Kursziel für die Aktie liegt bei genau 0,00 Euro!

Ein Beitrag von Sascha Huber.