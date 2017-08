Singulus: Neuer Impuls gefragt!

Liebe Leser,

bei Singulus gilt es, zwischen der eher kurz- und der eher langfristigen Perspektive zu unterscheiden. Wer hier langjährig investiert ist, hat das Nachsehen: Auf Sicht von 3 Jahren hat der Kurs rund 94% an Wert verloren. Je länger man zurückgeht, desto übler sieht es aus, denn auf Sicht von 10 Jahren steht ein Kursverlust von rund 99% zu Buche. Ganz anders hingegen der Blick auf kürzere Zeiträume. So hat die Singulus-Aktie auf Jahressicht über 80% zugelegt. Und wer das mitgemacht hat, kann sich freuen. Offensichtlich war die Erwartungshaltung in Bezug auf die neuen Zahlen recht gut. Doch wie fielen sie eigentlich aus, die Halbjahreszahlen von Singulus?

Singulus: Ist das jetzt in den Zahlen drin?

Der Umsatz explodierte bei Singulus im ersten Halbjahr 2017 regelrecht, auf 48,3 Mio. Euro. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 24,6 Mio. Euro Umsatz. Und die Prognose für das Gesamtjahr ist eindeutig, Zitat: „SINGULUS TECHNOLOGIES plant nach IFRS für das laufende Jahr eine Verdopplung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr.“ Und auch das Ebit soll wieder in den schwarzen Zahlen sein, für das Gesamtjahr wird ein niedriger einstelliger Millionenbereich beim Ebit prognostiziert. Mit einem Pluszeichen davor! Im ersten Halbjahr lag das Ebit bei +2,5 Mio. Euro.

Das sieht nach einem Turnaround aus. Ist das nun schon in den Kursen drin oder nicht? Die Kursentwicklung nach den Zahlen spricht dafür, dass bereits alle Erwartungen eingepreist sind. Es ist also ein neuer Impuls gefragt. Den könnte zum Beispiel ein neuer Großauftrag setzen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.