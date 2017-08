Mit Sachverstand und Algorithmen Bewegung in den Energiemarkt bringen (FOTO)

Leipzig (ots) -3 Fragen an Felix Buchholz, Leiter Portfoliomanagement bei derEnergy2market (e2m)Möglichst exakte Erzeugungs- und Verbrauchsprognosen sind Dreh-und Angelpunkt einer optimalen Chancenverwertung im Stromhandel aufden Energiemärkten. Auf Basis sekündlicher Messdaten aus demVirtuellen Kraftwerk prüft das Portfoliomanagement permanent, ob esAbweichungen zwischen Prognosen und der realen Erzeugung oder demrealen Verbrauch gibt, um die Ungleichgewichte über den Markt oderdas virtuelle Kraftwerk auszugleichen. Dadurch wird ein wichtigerBeitrag zur Stabilisierung des deutschen Stromsystems geleistet undgleichzeitig werden Verluste durch Prognoseabweichungen vermieden.Im Portfoliomanagement gilt es, die Signale aus den Märkten mitden Erzeugungs- und Verbrauchsprognosen in Einklang zu bringen, umhöhere Erlöse zu erzielen. Wie gelingt Ihnen das?Um ein aussagekräftiges Bild für unsere Prognosen zu erhalten,analysieren wir eine Fülle von Daten, die wir miteinander abgleichen:In unsere Berechnungen fließen Live-Einspeise- und Entnahmedaten ausunserem sicherheitszertifizierten Virtuellen Kraftwerk ein, ebensowie aktuelle Wetterdaten und Marktsignale. Das erfordert einhervorragendes Management der Daten durch leistungsstarke IT-Systeme.Zu guter Letzt ist unser Sachverstand im Team gefordert, die Datenrichtig zu interpretieren. So entsteht in enger Absprache mit unserenKunden eine marktorientierte und viertelstundengenaueKraftwerkseinsatzplanung, die die Schwankungen des Markteserfolgreich zu nutzen weiß. Wir steuern nach, wenn Fahrpläne nichteingehalten werden. Ferngesteuert drosseln wir bei mangelnderNachfrage unsere angeschlossenen Kraftwerke, um dieProduktionsstunden in Zeiten mit einem höheren Preisniveau zuverlagern. Anlagen, die in der Lage sind ihren Fahrplan an diePreisentwicklung am Spot- oder Intradaymarkt anzupassen, profitierendabei automatisch.Wie wird es den Erneuerbaren Energien in den nächsten Jahrengelingen effizient zu wirtschaften?Mit Ausschreibungen und der Flexprämie werden die Erneuerbaren jaschon jetzt immer näher an den Markt geführt. Zwar sind noch nichtalle marktnah aufgestellt und können bedarfsgerecht produzieren, aberdiejenigen, die sich schon jetzt auf den Markt einlassen, profitierendavon. Andere brauchen noch Zeit, um eine marktpreisbasierteAnlagensteuerung umzusetzen oder die Anlage mit zusätzlichenSpeichern oder Motoren zu flexibilisieren. Entscheidend für dieweitere Entwicklung bleiben ein schlaues Datenmanagement und dieAutomatisierung der Prozesse, z.B. durch Steuerung aus dem VirtuellenKraftwerk. Intelligente Algorithmen lösen dann das Schalten an denAnlagen ab und sorgen dafür, dass Energie dann erzeugt wird, wenn siegebraucht und entsprechend gut bezahlt wird.Was war Ihr letztes Handels-Highlight?Ganz besonders sticht für mich das letzte April-Wochenende heraus:Als Folge hoher Wind- und PV-Einspeisung bei gleichzeitig geringemVerbrauch lagen die Spotmarktpreise teilweise über einen längerenZeitraum im negativen Bereich, das heißt es war zu viel Energie imMarkt. Hinzu kamen große Prognoseabweichungen, die zu einer Vielzahlvon Regelenergieabrufen von teilweise bis zu einer Stunde führten.Viele unserer steuerbaren Anlagen profitierten von der Kombinationaus Regelenergieabrufen und preisgesteuertem Fahrplanfahren - undsicherten sich an diesem Tag so Mehrerlöse von bis zu 4,65 ct jeeingespeiste Kilowattstunde. Darüber haben wir uns gefreut, sicheraber noch mehr unsere Kunden!Pressekontakt:Markus FischerMarketing & KommunikationEnergy2market GmbHWeißenfelser Str. 8404229 LeipzigTel.: +49 341 230 28 244markus.fischer@e2m.energywww.e2m.energyOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuell