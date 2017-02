Rush Health entscheidet sich für InterSystems, um mit Interoperabilität Qualität und Effizienz zu gewährleisten

Darmstadt (ots) - Rush Health, ein führendes Ärzte- und Kliniknetzim Großraum Chicago, wird die InteroperabilitätsplattformInterSystems HealthShare® zur Koordination der vernetzten Behandlungeinsetzen. Diese Plattform ermöglicht es Rush Health, einengeschützten Austausch von Gesundheitsdaten einzurichten, mit demseine Mitglieder - Krankenhäuser, Niedergelassene und weitere Partner- vollumfänglichen Zugriff auf die elektronischen Akten ihrerPatienten erhalten. Die Verfügbarkeit aus der jeweils hauseigenenPatientenakte heraus schließt sämtliche Stationen derBehandlungskette ein und bringt so Patienteninformationen ausAllgemein- und Fachpraxen, stationär und ambulant arbeitendenKliniken sowie aus anderen Versorgungseinrichtungen zusammen -ungeachtet der jeweils verwendeten IT-Lösung.Nur Patientenakten auszutauschen, reicht nicht aus, um dieQualität oder die Kosten der Behandlung zu beeinflussen - dies hatteRush Health festgestellt: Ärzte benötigen den Zugriff auf sämtlicheInformationen zu einem Patienten, um ein umfassendes Verständnis desjeweiligen Falles zu gewinnen und die angemessene Entscheidung überdie Therapie zu fällen. Nur so lassen sich Qualität und Kosten derBehandlung positiv beeinflussen. Das Ärzte- und Kliniknetzwerkentschied sich daher nach fundierter Marktanalyse für HealthShare alsdie am besten geeignete Plattform für den systemübergreifendenInformationsaustausch.Mit dieser Lösung von InterSystems erhalten künftig vierKrankenhäuser, mehr als 1.100 Ärzte und 350 nichtärztlicheLeistungserbringer umfassende Informationen über Medikation,Untersuchungen und Eingriffe ihrer Patienten. So lassen sich unnötigeVerschreibungen und Therapien vermeiden und insgesamt eine höhereErgebnisqualität und stärkere Patientenorientierung erzielen."Die Realisierung der Plattform zum Austausch von Gesundheitsdatenspielt eine strategische Rolle bei unserem Wandel hin zu einer amPatientennutzen orientierten Leistungserbringung", so Brent Estes,CEO, Rush Health. "Als zentrale Drehscheibe ermöglicht uns diePlattform die Koordination der Behandlung und dieEchtzeit-Nachverfolgung von Qualität, Ressourcennutzung und Kosten.""Wir freuen uns sehr, mit HealthShare die Grundlage für dievernetzte Behandlung bei Rush Health bereitzustellen", betont HeleneLengler, Country Managerin, InterSystems GmbH. "Diese Implementierungdient auch uns als Modell." Volker Hofmann, Manager Healthcare,InterSystems GmbH, bestätigt dies: "Wir erleben zunehmend, dass sichDeutschland ebenso wie auch unsere Nachbarn in der Schweiz undÖsterreich auf den Weg hin zu einer am Patientenwohl orientiertenVersorgung begibt."Vollständige Meldung: http://ots.de/gOZsOPressekontakt:InterSystems GmbHEnzo HankeTel.: +49 (0) 6151 1747-0E-Mail: PR@InterSystems.dewww.InterSystems.deOriginal-Content von: InterSystems GmbH, übermittelt durch news aktuell