Rheinische Post: Senta Berger: Junge Schauspieler haben es heute schwerer

Düsseldorf (ots) - In den Augen der Schauspielerin Senta Berger,die am Donnerstag beim Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf denEhrenpreis erhält, hat es der Schauspiel-Nachwuchs heute um einigesschwerer. "Die existenzielle Unsicherheit ist sicher größergeworden", sagte die 75-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Das sei "eigentlich paradox,denn es gibt ja heute viel mehr Medien, in denen Schauspieler gefragtsind". In ihren Anfangsjahren war das Theater noch ein wesentlicherGrundstein, nach der Schauspielschule hatte so gut wie jederAbsolvent ein Engagement. "Ich hatte eines am Theater in derJosefstadt in Wien. Damals spielte ich schon kleinere Rollen inFilmen, aber das Theater war meine Sicherheit, nicht nur materiell."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell