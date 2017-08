Düsseldorf (ots) - SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz hatden Aufruf des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zumWahlboykott deutscher Parteien scharf verurteilt. "Dass der türkischePräsident deutsche Parteien zu Feinden der Türkei erklärt undTürkischstämmige in Deutschland zu einem Wahlboykott aufruft, ist einbeispielloser Vorgang", sagte Schulz der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). So rede kein Demokrat und keinverantwortlicher Staatschef. Die hier lebenden Türkischstämmigenhätten "ihren Platz in der Mitte unserer Gesellschaft", sagte Schulz."Ein Autokrat an der Spitze des türkischen Staates hat den deutschenBürgerinnen und Bürgern nicht zu sagen, wen sie zu wählen haben, daslassen wir uns nicht bieten!", sagte der SPD-Vorsitzende.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell