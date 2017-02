Rheinische Post: Schäuble beschränkt Zugang zum Firmen-Transparenzregister gegen Geldwäsche

Düsseldorf (ots) - Das von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble(CDU) geplante elektronische Transparenzregister mit Angaben über dieEigentümer aller deutschen Unternehmen und Stiftungen soll nun dochnicht für Jedermann im Internet einsehbar sein. Das berichtet die inDüsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unterBerufung auf Regierungskreise. Demnach soll es jetzt nur noch einen"gestaffelten Zugang" von wenigen Berechtigten zu diesen sensiblenFirmendaten geben. In einem ersten Gesetzentwurf zur Umsetzung dervierten EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht hatte Schäubledagegen im November noch vorgesehen, das Transparenzregister imInternet für alle zugänglich zu machen. Gegen die Beschränkung desKreises der Zugangsberechtigten gibt es laut dem Bericht jedochWiderstand von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Es gebe in derBundesregierung derzeit noch Abstimmungsbedarf, hieß es in denRegierungskreisen. Der Entwurf soll am 8. Februar vom Kabinettverabschiedet werden. Anders als zunächst geplant sollen jetzt nurnoch Behörden und so genannte Verpflichtete in Unternehmen im Rahmenvon Kundensorgfaltspflichten einfachen Zugang zum Transparenzregisterbekommen. Auch "sonstige Personen mit berechtigtem Interesse" könnendas Register auf Antrag einsehen. Wer ein berechtigtes Interesse hat,entscheidet die Regierung. Dazu sollen auch Journalisten oderVertreter von Nichtregierungsorganisationen gehören, wenn diese ihrberechtigtes Interesse nachweisen können. Begründet wird dieBeschränkung der Zugangsberechtigten damit, dass auch die Mehrheitder EU-Mitgliedstaaten nur einen beschränkten Zugang zumTransparenzregister schaffen will. Das Transparenzregister ist Teildes Zehn-Punkte-Aktionsplans, den Schäuble nach der Enthüllung der"Panama Papers"-Affäre im April 2016 aufgestellt hatte. DieTransparenzregister der 28 EU-Staaten sollen miteinander vernetztwerden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell