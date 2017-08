Rheinische Post: Pistorius wirft de Maizière zu wenig Anti-Terror-Arbeit in Europa vor

Düsseldorf (ots) - Der niedersächsische Innenminister BorisPistorius (SPD) hat nach dem Anschlag in BarcelonaBundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zu wenig Engagement iminternationalen Anti-Terror-Kampf vorgeworfen. "Um die Menschenbesser schützen zu können, brauchen wir dringend eine bessereZusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa", sagte Pistoriusder in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).Das betreffe die Datensysteme, die Stärkung von Europol und diebessere Sicherung der Außengrenzen des Schengenraums. "Hier hatteHerr de Maizière lange genug Zeit, tätig zu werden. Bis heute ist zuwenig passiert", sagte der SPD-Politiker, der im Bundestagswahlkampfdie Innenpolitik seiner Partei vertritt. Gleichzeitig verurteiltePistorius den Anschlag in Spanien. "Dass es erneut einenterroristischen Anschlag in Europa gegeben hat, ist eine großeTragödie. Das Leid der Betroffenen ist unermesslich", sagte er. Gegendie Menschenfeinde, die für diese abscheuliche Tat verantwortlichseien, müsse der Staat harte Kante zeigen. "Die Täter undHintermänner müssen identifiziert, ermittelt und für diese Tatenverurteilt werden. Die spanischen Behörden müssen jede Unterstützungaus Deutschland bekommen, die sie hierfür brauchen", sagte Pistoriusund rief dazu auf, "Präventionsarbeit unbedingt auch in den Fokusunserer Sicherheitspolitik" zu stellen, um Radikalisierungvorzubeugen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell