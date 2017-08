Rheinische Post: Maas fordert mehr Zusammenarbeit der EU-Sicherheitsbehörden

Düsseldorf (ots) - Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat nachdem Terror-Anschlag in Barcelona die europäischen Sicherheitsbehördenzu mehr Zusammenarbeit aufgerufen. "Der internationale Terrorismusmacht leider an keiner Landesgrenze halt", sagte Maas der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Wennwir uns effektiv schützen wollen, brauchen wir eine guteZusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa", so derSPD-Politiker. "Wir brauchen in der EU einen besseren Austausch allervorhandenen Informationen über extremistische Gewalttäter." DieEU-Staaten müssten gegen alle Formen von Extremismus und Terrormöglichst geschlossen vorgehen, sagte Maas.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell