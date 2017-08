Rheinische Post: Kölns Polizeipräsident für lebenslange Stadionverbote für Gewalttäter

Düsseldorf (ots) - Zum Start in die neue Saison derFußball-Bundesliga und mit Blick auf das Hochsicherheitsspielzwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntag hatsich Kölns neuer Polizeipräsident Uwe Jacob für härtere Strafe fürGewalttäter in Fußballstadien ausgesprochen. "Der 1. FC Köln und derDFB haben gegen rund 200 Krawallmacher Stadionverbote verhängt. Dasbegrüße ich sehr. Allerdings gelten die Stadionverbote nur temporär.Bei besonders schweren Straftaten könnte ich mir auch einlebenslanges Stadionverbot für diese Gewalttäter vorstellen", sagteJacob der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). "Diese Täter haben nichts im Stadion verloren. Siesind eine Gefahr für die vielen friedlichen Fans und für diesenschönen Sport", sagte der Polizeipräsident. Auch die Vereine würdenin dem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen, da solcheGewalttäter dem Ansehen des Fußballs langfristig schaden würden. Dasgelte für die gesamten Ligen. "Es sind ja nicht nur die Ultras undHooligans, die im Stadion für Stimmung sorgen, sondern insbesonderedie vielen friedlichen und begeisterten Fans", sagte Jacob.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell