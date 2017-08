Rheinische Post: Kauder schlägt Steuergutschriften für Forschungsausgaben vor

Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat einebessere Absetzbarkeit von Firmen-Ausgaben für Forschung undEntwicklung angekündigt. "Denkbar ist, junge Unternehmen überSteuergutschriften zu begünstigen", schrieb Kauder in einemGastbeitrag für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post"(Freitagausgabe). Das würde nach seiner Darstellung bedeuten, dasssie selbst in Verlustjahren eine gewisse steuerliche Erstattung ihrerForschungs-Aufwendungen bekämen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell