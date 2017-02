RWE plötzlich wieder ein „Top Pick“?

Lieber Leser,

die großen Energieversorger haben schwierige Zeiten hinter sich. Immerhin ist mittlerweile ein Konsens mit der Bundesregierung gefunden worden, was die Kosten der atomaren Altlasten betrifft. Was haben die Anleger in diesem Jahr von der RWE-Aktie zu erwarten? Mit dieser Frage haben sich im Januar insgesamt 9 Aktienexperten beschäftigt.

Neue Preise durchsetzbar?

Laut Ahmed Farman vom Analysehaus Jefferies helle sich die Situation im Energiesektor derzeit merklich auf. Den Unternehmen sei es in der Konsolidierungsphase zuvor gelungen, den Barmittelbestand effektiv zu erhöhen. Dem RWE-Konzern traut er dabei die besten Zukunftsaussichten unter den Wettbewerbern zu. Deutliches Kurspotenzial nach oben sieht man auch bei RBC Capital. Der zuständige Analyst John Musk hat das Wertpapier sogar als „Top Pick“ im Energiesektor bezeichnet.

Bei Macquarie hofft man auf Auktionen von Stromkapazitäten, die in Kürze in Großbritannien anstehen. In diesem Jahr sollten auf diesem wichtigen Branchenereignis bessere Preise durchsetzbar sein. Sollte es in der Folge zu höheren Zahlungen kommen, würde RWE auf jeden Fall mit zu den größten Profiteuren zählen, so Analyst Peter Crampton.

Bei der britischen Investmentbank HSBC teilt man diesen Optimismus jedoch nicht. Analyst Adam Dickens weist auf mögliche finanzielle Probleme in Großbritannien hin, die auf die Tochter innogy zurückzuführen seien. Diese würden nach Ansicht des Experten auch die Gewinne der Muttergesellschaft schmälern.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

RBC Capital: „Outperform“ – 17,50 Euro (+44 %)

Macquarie: „Outperform“ – 17,50 Euro (+44 %)

Jefferies: „Buy“ – 16,00 Euro (+32 %)

NordLB: „Kaufen“ – 16,00 Euro (+31 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 15,00 Euro (+23 %)

Morgan Stanley: „Equal weight“ – 14,60 Euro (+20 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 14,00 Euro (14 %)

HSBC: „Reduce“ – 10,30 Euro (-15 %)

Barlays: „Equal weight“ – 12,20 Euro (+0 %)

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse