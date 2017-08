Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Arbeitsmarkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Arbeitsmarkt:

Derzeit sind so viele Menschen in Lohn und Brot wie nie zuvor.



Die meisten arbeiten auf "normalen" Vollzeitstellen, womit die von Linken und Gewerkschaften gern erzählte Mär von der steigenden Ungleichheit in der Arbeitswelt als ebensolche enttarnt wäre. 44,2 Millionen Erwerbstätige können einfach nicht lügen. Schon heute herrscht in weiten Teilen Süddeutschlands Vollbeschäftigung - und es gehört nicht viel Mut zu dem Wahlversprechen der Union, dass es auch in anderen Regionen so sein wird. Ein Ende des Stellenaufschwungs ist nicht in Sicht. Und selbst wenn sich die Konjunktur dereinst abkühlen sollte, wird der demographische Wandel die Nachfrage nach Arbeitskräften dauerhaft hoch halten. Denn wenn die Babyboomer das Rentenalter erreichen, steht den Unternehmen ein personeller Aderlass sondergleichen bevor./al/DP/stk