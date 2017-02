Pflegende Kinder und Jugendliche dürfen nicht übersehen werden

Berlin (ots) - Etwa fünf Prozent der 12- bis 17-Jährigen sindregelmäßig in Pflegeaufgaben eingebunden / ZQP-Report "JungePflegende" bietet umfassende Bestandsaufnahme zum aktuellen WissenKinder und Jugendliche sind von chronischen Erkrankungen ihrerengsten Familienangehörigen häufig sehr stark mitbetroffen. Der neueReport "Junge Pflegende" des Zentrums für Qualität in der Pflege(ZQP) zeigt auch, dass Minderjährige teilweise erheblich in dieVersorgung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen eingebunden sind. InDeutschland sind etwa 230.000 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahrensolche jungen Pflegenden, die in der Gesellschaft jedoch oft keineUnterstützung finden."Wenn Kinder und Jugendliche altersangemessen in die Pflegeeinbezogen werden, kann das auch positive Effekte haben. EineÜberforderung ist jedoch leicht möglich und kann sehr schädlichsein", sagt der Vorstandsvorsitzende des ZQP, Dr. Ralf Suhr. "JungePflegende sind mit der extremen Herausforderung konfrontiert,Heranwachsen, Schule oder Ausbildung und die Krankheit einesFamilienmitglieds unter einen Hut zu bekommen. Daher müssen wir fürdie Situation sensibel sein und darauf achten, wann Hilfe nötigwird", so Suhr weiter.Der kostenlose Report der Stiftung liefert eine bisher einmaligeBestandsaufnahme des aktuellen Wissens zum Thema und bringtExpertisen aus Wissenschaft und Praxis zusammen. Beiträge vonführenden nationalen und internationalen Wissenschaftlern führen indas Thema ein und beschäftigen sich mit der Frage, was zur besserenUnterstützung junger Pflegender und ihrer Familien notwendig ist.Diskutiert werden die Potenziale konkreter Hilfen wie derFamiliengesundheitspflege, Hilfen in der Schule und derpsychosozialen Beratung. Zudem berichten Experten aus der Praxis vonihren Erfahrungen im Engagement für betroffene Kinder undJugendliche. Einen persönlichen Einblick in die Pflegesituation ihrerFamilie geben zwei junge Pflegende. Für die Praxis sind diewichtigsten Informationen, Tipps und Kontaktadressen zuHilfsangeboten in einer kompakten Übersicht zusammengefasst.Der Report zeigt, dass die pflegenden Jugendlichen Hilfe oftmalsin beträchtlichem Umfang leisten. Die überwiegende Mehrheit von ihnen(90 Prozent) hilft mehrmals in der Woche, ein Drittel (33 Prozent)sogar täglich. Während die eine Hälfte der pflegenden Jugendlichensich durch die Pflege nicht beeinträchtigt fühlt (49 Prozent), gibtdie andere Hälfte (51 Prozent) an, dadurch belastet zu sein."Die Rolle von Minderjährigen in der familialen Pflege erfährt inDeutschland zu wenig Aufmerksamkeit und führt ein Schattendasein.Eine umfassende Bestandsaufnahme zur Situation dieser jungenPflegenden stand in Deutschland bisher aus. Das hat sich mit demZQP-Report nun geändert", erklärt Melanie Huml, BayerischeStaatsministerin für Gesundheit und Pflege, die Schirmherrin desReports ist.Kostenlose Bestellungen der Printausgabe sind per E-Mail aninfo@zqp.de möglich.Pressekontakt:Torben LenzTel.: 030-275 93 95 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum f?r Qualit?t in der Pflege, übermittelt durch news aktuell