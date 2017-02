Paketzustellung in Deutschland: Hermes bietet honorarfreies Bildmaterial für Journalisten an (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Hamburg (ots) -In der dpa-Bilddatenbank stellt Ihnen Hermes für Ihreredaktionelle Berichterstattung ab sofort weitere Pressefotos zurVerfügung. Die Motive zeigen die Paketzustellung in Hamburg und gebenEinblicke ins Paketzentrum in Langenhagen bei Hannover, einem dergrößten Logistik Center von Hermes in Deutschland. Alle Pressefotosvon Hermes können für redaktionelle Zwecke honorar- und lizenzfreigenutzt werden.Die Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken undFotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:http://www.picture-alliance.comhttp://www.presseportal.de/pm/78191http://www.picturemaxx.comViele weitere Fotos, Videos und Infografiken finden Sie in unseremNewsroom: https://newsroom.hermesworld.com/mediathek/Pressekontakt:Hermes Europe GmbHIngo BertramEssener Straße 8922419 HamburgT: +49 (0)40/5 37 55- 627F: +49 (0)40/5 37 55- 757E: ingo.bertram@hermesworld.comOriginal-Content von: Hermes Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell