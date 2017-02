Oliver von Wersch geht neue berufliche Wege - und bleibt G+J in neuer Rolle verbunden

Hamburg (ots) - Nach fast einer Dekade bei Gruner + Jahr gehtOliver von Wersch, Managing Director Growth Projects & StrategicPartnerships bei G+J Digital, neue berufliche Wege: Er macht sichselbstständig und gründet zum 1. April 2017 die Unternehmensberatungvonwerschpartner.com mit Fokus auf Digitale Strategien und Produkte.Arne Wolter, Chief Digital Officer Gruner + Jahr: "Wir lassenOliver von Wersch ungern ziehen. Er ist ein wertvoller, loyaler undlangjähriger Kollege, der mit seiner Digital-Expertise und seinerKreativität maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Gruner + Jahr heuteals kraftvoller, moderner und digitaler Verlag dasteht. Daher freuenwir uns, dass er uns auch in Zukunft weiter begleitet: Gruner + Jahrwird einer seiner ersten Kunden. Wir wünschen ihm von Herzen dasBeste für seine berufliche und private Zukunft."Oliver von Wersch wechselte 2008 - nach Stationen bei der TomorrowFocus AG und bei arvato mobile - zu G+J e|MS. Ab 2009 verantworteteer dort den Auf- und Ausbau der Mobile Vermarktung, wurde 2011 zumMitglied der Geschäftsleitung und 2012 zum Geschäftsführer von G+Je|MS. Von 2012 bis 2015 war er Geschäftsführer von G+J DigitalProducts und seit Ende 2015 Geschäftsführer des Bereichs GrowthProjects & Strategic Partnerships. In dieser Funktion verantwortet erdie Steuerung von G+J Startups wie delinero, AppLike und Club ofCooks sowie die inhouse Video-Produktionen. Zukünftig werden dieseBereiche direkt von Arne Wolter, Chief Digital Officer von Gruner +Jahr, geführt.Pressekontakt:Ann-Catrin BollPressesprecherin MärkteG+J Digital, G+J e|MS, DPV Deutscher PressevertriebGruner + Jahr GmbH & Co KGUnternehmenskommunikationD-20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3196E-Mail boll.ann-catrin@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell