Novo Nordisk: Kursverluste zum Wochenausklang – was steckt dahinter?

Liebe Leser,

die Novo-Nordisk-Aktie muss nach einer sehr erfolgreichen Woche wieder etwas abgeben. Im Wesentlichen liegt der Kursrückgang jedoch am Dividendenabschlag. Die Analysten sind sich zurzeit etwas uneins, was die Novo-Nordisk-Aktie betrifft. Die Analysten der Privatbank Berenberg stuften die Aktie in ihrer letzten Untersuchung zwar hoch auf 295 Kronen, das Voting wurde jedoch auf „Hold“ belassen. Optimistischer sieht Goldman Sachs die Entwicklung beim dänischen Pharmazieunternehmen und beließ die Aktie weiterhin auf „Buy“ mit einem Kursziel von 345 Kronen.

Kann nun endlich die 200-Wochenlinie überschritten werden?

Zum wiederholten Male hat der gleitende Durchschnitt den Anstieg der Novo-Nordisk-Aktie gebremst und damit die Aufwärtsdynamik gestoppt. Auch dieses Mal sieht es zunächst nach einer Wiederholung dieses Trend aus. Zu beachten ist jedoch, dass der stochastische Indikator der Aktie zu Hilfe eilt.

Charttechnischer Ausblick: Die gleitenden Durchschnitte geben wohl die Richtung vor

Neben dem erwähnten 200-Wochendurchschnitt hat sich der 38-Wochendurchschnitt zuletzt sehr positiv auf die Kursentwicklung ausgewirkt, sodass nun zwei gegenläufige Effekte auf die Aktie einwirken.

Ein Beitrag von Johannes Weber.