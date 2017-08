Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-SPD-Chef Groschek: Schröder ist ein wichtiger Brückenbauer zwischen Deutschland und Russland / Vergleich mit Bahn-Vorstand und Ex-Kanzleramtsminister Pofalla

Bielefeld (ots) - Der nordrhein-westfälische SPD-Chef MichaelGroschek hat Altkanzler Gerhard Schröder gegen die Kritik an seinemwirtschaftlichen Engagement in russischen Energiekonzernen in Schutzgenommen. Schröder sei einer der besten Russland-Kenner. "Man mussnicht alles gut finden, was der Privatmann Schröder macht, aber erist einer wichtigsten Brückenbauer zwischen den Aufgeregtheiten inDeutschland und der russischen Politik", sagte Groschek im Gesprächmit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Freitag-Ausgabe). Und dass Politik manchmal gut in der Wirtschaftaufgehoben sei, habe die Kanzlerin auch selbst bewiesen. "Eine ihrervernünftigeren Taten war es, ihren Kanzleramtschef Ronald Pofalla inden Vorstand der Deutschen Bahn zu schicken. Seitdem läuft es dortbesser", sagte Groschek.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell