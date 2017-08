Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Erdogan ruft türkische Wähler zu Wahlboykott auf Angriff auf das Grundgesetz Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Das schlägt dem Fass den Boden aus. Recep TayyipErdogan, nach autokratischen Mechanismen in der Türkei alleinherrschender Präsident, empfiehlt seinen Landsleuten in Deutschland,bei der Bundestagswahl am 24. September nicht für CDU, SPD oder Grünezu stimmen. Diese seien "Feinde der Türkei", erklärte Erdogan nachdem Freitagsgebet. Eine unangemessenere Einmischung in demokratischeWahlen des NATO-Partners Deutschland kann es nicht geben. EinPolitiker, der selbst das Recht für sich in Anspruch nimmt, aufdeutschem Boden politische Reden zu halten und für die eigenen,totalitären Positionen in seinem Heimatland zu werben, greiftunverhohlen in den freiheitlichen, innenpolitischen Diskurs derBundesrepublik ein. Und startet so ganz nebenbei den Versuch, aus demAusland heraus ein Grundrecht zu kippen: Hier gelten freie, gleicheund geheime Wahlen, so bestimmt es Artikel 38 des Grundgesetzes.Entlarvend ist, dass Erdogan seine Forderung an "meine Bürger inDeutschland" richtet. Die Türkei und Erdogan sind für diesenPräsidenten bereits Synonyme. Politische Vielfalt ist in dieserWahrnehmung nicht vorgesehen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell