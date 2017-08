Neue Studie der California State Polytechnic University / Erhöhte Kalorienzufuhr macht nicht zwangsläufig dicker / Anteil von 20 % Pistazien an Kalorienmenge erhöht nicht die Gewichtszunahme

Fresno, Kalifornien (ots) - Mehr Kalorien = Gewichtszunahme? DieseGleichung geht nicht immer auf. Es kommt auch auf die Nährstoffdichteund Qualität des Essens an. In einer Studie der California StatePolytechnic University wurden 48 College-Studentinnen eine durchPistazien angereicherte Kost verabreicht. Die Kontrollgruppe aß imUntersuchungszeitraum keine Pistazien. Das Ergebnis: Die Erhöhung derKalorienzufuhr durch einen Pistazienanteil von 20 Prozent an dergewohnten Kost ergab keine Änderungen in der Gewichtszunahme sowieden Körper- oder Blutfettwerten, obwohl sich damit der Gesamtanteilan Kohlenhydraten erhöhte. Gleichzeitig verbesserte sich dieQualität der Ernährung, berichten Burns-Whitmore B et al. im Rahmeneiner Crossover-Untersuchung unter 48 gesunden Studentinnen. Dazuwurden die Studentinnen an zwei verschiedenen Universitäten einer10-wöchigen "Pistazien-Diät" unterzogen, gefolgt von einer15-wöchigen Wash-Out-Phase sowie einer 10-wöchigen Pistazien freienErnährung.Das Ergebnis: Eine Ernährung mit Pistazien, selbst wenn dadurchmehr Kalorien zugeführt wurden, hatte keinen negativen Einfluss aufdie Blutfettwerte, das Körpergewicht, den Anteil an Körperfett oderden Blutdruck. In der Pistazien-Diät waren in der Ernährung derEnergieanteil, der Fettanteil, der Anteil an vegetarischem Protein,einfach ungesättigten Fettsäuren, mehrfach ungesättigten Fettsäuren,unlöslichen Ballaststoffen, Gamma Tocopherol und Kupfer sogar höherals in der Vergleichsdiät.Trotz des vergleichsweise hohen Anteils an einfach ungesättigtenFettsäuren ergab sich keine Gewichtszunahme. Diäten, die reich anungesättigten Fettsäuren sind, und somit den Anteil anLDL-Cholesterin reduzieren und den des HDL-Cholesterins erhöhen, sindbekannt für die Reduzierung des Risikos an Herzkrankheiten.Die randomisierte Cross-Over-Studie wurde durch die CaliforniaState Polytechnic University durchgeführt und im Food & NutritionJournal publiziert. Es wurden geröstete ungesalzene Pistazien inSchalen verabreicht. Dies ist die erste Studie zurKörperzusammensetzung und der Auswirkung von Pistazienkonsum untergesunden jungen Frauen. Bislang wurden vor allem gesundheitlichvorbelastete Menschen untersucht.Die American Pistachio GrowersDie American Pistachio Growers (APG) sind ein freiwilligerZusammenschluss von mehr als 625 Anbaubetrieben in Kalifornien,Arizona und New Mexico. Die APG wird von einem 18köpfigen Vorstandaus Erzeugern geleitet, und ausschließlich von Erzeugern undunabhängigen Verarbeitern finanziert. Sie alle eint das gemeinsameZiel, ein Bewusstsein für die nahrhaften, amerikanischen Pistazien zuschaffen. Die Vereinigten Staaten sind seit 2008 Weltmarktführer imPistazienanbau. Weitere Informationen auf americanpistachios.de.Bonny Burns-Whitmore, Alison H. Bushnell, Amy H. Towne, Soma Roy,Laura M Hall: Pistachio Consumption at 20% of Energy Does NotSignificantly Change Body Composition, Blood Pressure or Blood Lipidsbut Improves Diet Quality in Free Living, Healthy College-Aged Women,Food & Nutrion Journal, FDNJ-130. (May 2017)Pressekontakt:Wiebke Reimersten°east communications GmbHLokstedter Damm 39a22453 HamburgTel. +49 (0) 40 413066-20Mail: wiebke.reimers@teneast.deOriginal-Content von: American Pistachio Growers, übermittelt durch news aktuell