Nannen Preis 2017: Flüchtlinge und Integrationspolitik dominieren weiterhin die Medienthemen / Mit rund 1.000 Einreichungen Interesse ungebrochen hoch (FOTO)

Hamburg (ots) -Die für den Nannen Preis 2017 eingereichten Texte, Fotografien undWeb-Projekte zeigen: Wie schon in 2015, so dominierte auch 2016 dieBerichterstattung über Flüchtlinge und Integrationspolitik dieMedien. Aber auch Veröffentlichungen zur US-Präsidentschaftswahl,über Medizin und Gesundheit, Geschichte, Kunst, Ernährung undWirtschaft sind zahlreich vertreten.Das Interesse an dem begehrten deutschen Journalistenpreis istungebrochen hoch: Mit rund 1.000 Einreichungen ist die Beteiligungähnlich wie im vergangenen Jahr. Die begehrteste Kategorie ist wiederdie beste "Reportage", der Egon Erwin Kisch Preis. Er wird in diesemJahr zum 40. Mal verliehen. Auch "Inszenierte Fotografie" und"Reportage Fotografie" erfreuen sich mit rund 200 Einreichungengroßer Beliebtheit, ebenso wie die Kategorie "Web-Reportage", mit 100eingereichten Arbeiten.Die Einreichungen kommen aus allen Mediengattungen: Die Bandbreitereicht von Wochenmagazinen und -zeitungen über Monatsmagazine,Tageszeitungen bis hin zu Online-Medien.Über den Nannen Preis:Der Nannen Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung fürJournalisten in Deutschland. Mit ihm werden seit 2005 herausragendejournalistische Leistungen in Wort und Bild geehrt. Der Nannen Preiswill Qualitätsjournalismus im deutschsprachigen Raum stärken und diegesellschaftliche Bedeutung von anspruchsvollem Print- undOnlinejournalismus hervorheben. Die Stifter des Preises sind dasMagazin STERN und das Verlagshaus Gruner + Jahr. Die Unabhängigkeitder Auszeichnung wird durch ein aufwendiges Sichtungsverfahren undnamhafte Jurys, der Journalisten, Autoren, Chefredakteure undFotografen nahezu aller großen Verlage Deutschlands angehören,gewährleistet.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffLeiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.dewww.guj.de / www.nannen-preis.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell