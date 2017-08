Mitteldeutsche Zeitung: Kriminalität/Leute Rapper Kollegah soll 18.000 Euro Geldstrafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung zahlen

Halle (ots) - Fünf Monate nachdem er während eines Konzerts inLeipzig einen Fan verprügelt haben soll, hat der Rap-Star Kollegah,33, einen Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung erhalten.Wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstagausgabe)aus Justizkreisen erfuhr, soll der Künstler, der mit bürgerlichemNamen Felix Blume heißt, 18.000 Euro Geldstrafe zahlen, aufgeteilt zu90 Tagesätzen je 200 Euro. Sein Verteidiger Gottfried Reims aus Kölnhat inzwischen Einspruch gegen diesen Entscheid des AmtsgerichtsLeipzig eingelegt. "Mein Mandant ist von dem vermeintlichen Opfereindeutig provoziert und attackiert worden", erläutert der Anwaltgegenüber der Zeitung. So soll der Mann die Rap-Größe als "Hurensohn"beleidigt haben, "Dieser angebliche Fan wollte meinem Klienten dieBrille wegnehmen. Außerdem hat er ihn wüst beschimpft und Anstaltengemacht, ihn weiter anzugreifen. Daraufhin hat mein Mandant in einerNotwehrsituation gehandelt und einmal zurückgeschlagen", so Reims.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell