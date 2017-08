Microsoft schließt sich auf der IoT Expo und WCIT 2017 mit Partnern und Kunden zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Jason Zander, Corporate Vice President von Microsoft Azure, teiltmit globalen Branchenführern tiefe Einblicke in die intelligenteIoT-BereitstellungTaipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Mit zunehmenderWeiterentwicklung vom Internet der Dinge (Internet of Things, IoT),künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), intelligentenFabriken und intelligenten Anwendungen wenden sich Unternehmenverstärkt diesen Technologien zu, um neue Geschäftslösungen mitgrößerer Agilität zu schaffen und Wettbewerbsvorteile zu fördern.Microsoft eröffnete letzten Oktober sein IoT-Innovationszentrum inTaipeh, um die Entwicklung zwischen IoT-Partnern und internationalenUnternehmen bzw. Organisationen anzuregen. 2017 wird Microsoft seinezweite IoT-Expo gemeinsam mit dem World Congress on InformationTechnology (WCIT) ausrichten - eine zweitägige Veranstaltung, die am11. September beginnt. Jason Zander, Corporate Vice President,Microsoft Azure, der die Entwicklung und globale Bereitstellung einerCloud-Infrastruktur und entsprechender Technologie beaufsichtigt,einschließlich Microsoft Azure IoT, wird einen Hauptvortrag zurFührungsposition in der digitalen Transformation und dem Schaffen vonIoT-Wert mit einem starken IoT-Partnerökosystem ("Leading DigitalTransformation and Landing IOT Value with a Strong IoT PartnerEcosystem") halten.Abgesehen von Einblicken in den Erfolg von MicrosoftsIoT-Innovationszentrum und seinen Partnern wird Zander auch überMicrosofts Vision zur Entwicklung von IoT sowie über tiefgreifendeAnalysen integrierter Anwendungslösungen der weltweit führendenIoT-Partner sprechen. Jason wird auf der WCIT am 12. September von11.00-11.30 Uhr auch über digitale Transformation(http://www.wcit2017.org/#PAGE1488527269079) reden und daraufeingehen, wie Unternehmen in der Region das Wachstum derIoT-Ökosysteme beschleunigen können.Die Microsoft IoT Expo vernetzt globale Partner und bringtMöglichkeiten zusammenDie Microsoft IoT Expo X WCIT 2017 wird über zwei Tage vom Montag,dem 11. September, bis Dienstag, dem 12. September, im TaipeiInternational Convention Center (No. 1, Section 5, Xinyi Road, XinyiDistrict, Taipei City) ausgerichtet. Die IoT Solution Expo findet inZone D, Taipei World Trade Center Hall 1 (No. 5, Section 5, XinyiRoad, Xinyi District, Taipei City) statt, wo internationale undlokale IoT-Partner in Taipeh zusammentreffen werden, die IoT-Lösungenund -Technologien präsentieren. Bitte besuchen Sie zur Registrierungund für Veranstaltungsinformationen die folgende Webseite:https://iotexpo2017.azurewebsites.net/en.Informationen zu MicrosoftMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @Microsoft) ist das führende Plattform-und Produktivitätsunternehmen für die Mobile First- und CloudFirst-Welt. Das Unternehmen möchte alle Menschen und Organisationendieser Welt befähigen, mehr zu erreichen.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/546571/Microsoft_IoT_Expo_WCIT_2017.jpgPressekontakt:Angela WangPR Manager von Microsoft Taiwan+886-2-3725-3773+886-910-030-255a-anwan@microsoft.comIrene HsuAccount Manager von Veda International Corporation+886-2-2704-3024 #160+886-987-683-176irene.hsu@veda.com.twOriginal-Content von: Microsoft Taiwan, übermittelt durch news aktuell