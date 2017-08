Medigene AG: Aktie fällt zurück – muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

die Medigene-Aktie befindet sich seit dem Jahreshoch bei 15,23 Euro in einer Konsolidierungsphase, die stark von Gewinnmitnahmen geprägt ist. Mittlerweile ist die Aktie in der Korrekturbewegung sogar bis auf das 61,80 % Fibonacci Retracement zurückgegangen. Zwischenzeitlich wurde das Retracement sogar unterschritten, sodass die 100-Wochenlinie in Bedrängnis geriet.

Long-Kursziele ergeben sich aus den unterschrittenen Fibonacci Retracements

Zunächst einmal muss der Kurs aber auf dem aktuellen Niveau zur Ruhe kommen, sodass das 61,80 % Retracement verteidigt wird. Anschließend könnte es dann bis auf 10,22 Euro (50 % Retracement) und weiter in Richtung 11,40 Euro (38,20 % Retracement) nach oben gehen. Das langfristige Kursziel bleibt weiterhin das Jahreshoch bei 15,23 Euro.

Charttechnische Analyse: Woher könnten positive Signale kommen?

Nach dem Verkaufssignal im Stochastik Indikator könnte es in den nächsten Wochen wieder spannend werden. Der Indikator ist ins untere Drittel zurückgegangen, sodass ein Kaufsignal ausgelöst werden könnte. Der MACD könnte sich der Stochastik anschließen und in Bälde ebenfalls ein Kaufsignal generieren.

Ein Beitrag von Johannes Weber.