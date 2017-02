Mediennutzung 2016: Deutsche nutzen über 10 Stunden täglich Medien

Berlin (ots) -- Radio und TV mit über 7 Stunden pro Tag auf höchstem Niveau- Audio- und audiovisuelle Medien erreichen 8,5 Stunden pro Tag- Aktuelle Daten dokumentieren den hohen gesellschaftlichenStellenwert der Radio- und FernsehprogrammeDer Medienkonsum bleibt die beliebteste Freizeitbeschäftigung derDeutschen. Das gilt vor allem für Radio und Fernsehen, dieunverändert und mit großem Abstand die meistgenutzten Medien inDeutschland sind. Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Audio- undVideo-on-Demand, Smart-Radio und Smart-TV, so dass die Nutzung derAudio- und audiovisuellen Medien insgesamt auf Rekordniveau liegt.Dies geht aus der VPRT-Mediennutzungsanalyse 2016 hervor, die derVerband heute auf Basis von Drittquellen veröffentlicht hat.Danach verbrachten die Deutschen im vergangenen Jahr täglich über10 Stunden mit der Nutzung von Medien, wovon über 7 Stunden auf dieNutzung von Fernsehen und Radio entfielen. Alle Audio- undaudiovisuellen Medien gemeinsam kamen auf etwa 8,5 Stunden täglicheMediennutzungszeit.Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VPRT: "TV und Radio sinddie mit Abstand meistgenutzten Medien und genießen damit einen hohenStellenwert in der Gesellschaft. Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeitsind daher unser oberster Maßstab. Die privaten Veranstalter nehmenihre Verantwortung insbesondere für objektive und unverfälschteInformation der Menschen sehr ernst. Mit professionell erstelltenInhalten und sorgfältig recherchierten Programmangeboten leisten wirTag für Tag unseren Beitrag."Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung des VPRT: "DieRadio- und TV-Nutzung der Deutschen liegt auf höchstem Niveau und istin der Langzeitbetrachtung sogar deutlich gestiegen. Gleichzeitigwächst der Konsum von Audio- und Bewegtbildangeboten über dasInternet. Unter dem Strich prägen Radio- und TV-Inhalte heute mehrdenn je den Lebensalltag der Menschen."Pro Tag sah die deutsche Bevölkerung (ab 3 Jahren) 2016 imDurchschnitt 3 Stunden und 43 Minuten fern, in der Zielgruppe derüber 14-Jährigen waren es fast vier Stunden (239 Minuten). MitRadiohören verbrachten die Deutschen (ab 10 Jahren) 2016 werktäglich3 Stunden und 10 Minuten . Im durchschnittlichen Tagesverlauf warRadio von morgens bis in die frühen Abendstunden das meistgenutzteMedium, das Fernsehen erreichte seine höchsten Reichweiten am Abend.Relativ stabil bliebt die Internetnutzung im Tagesverlauf.Im letzten Jahr schauten 92,2 Prozent der Deutschen regelmäßigfern und 92,9 Prozent der Bevölkerung hörten Radio. DieTagesreichweiten erreichten im Fernsehen 68,9 Prozent und im Radio78,7 Prozent.Auch die Online- und Mobile-Nutzung etabliert sich weiter: 78Prozent der Deutschen ab 14 Jahren waren monatlich online, 63 Prozentgingen mobil ins Internet . Die mediale Nutzung des Internets betrugtäglich etwa 1 Stunde und 19 Minuten. Davon entfiel mit rund 37Minuten bereits fast die Hälfte (47 Prozent) auf die Nutzung vonOnlinevideo und Musikstreaming/mp3. Die privaten Radio- und Audio-sowie TV- und Videoportale in Deutschland erzielten imdurchschnittlichen Monat eine gemeinsame Nettoreichweite von 36,04Millionen Menschen in Deutschland. Damit erreichten sie 66 Prozentaller Onliner ab 14 Jahren in Deutschland.1 VPRT-Analyse auf Basis von AGF/gfk 2016 (TV, ab 14 Jahren), maRadio 2016 II (Radio, ab 10 Jahren) und Media Activity Guide 2016,SevenOne Media / forsa (Medien, ab 14 Jahren)2 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF)3 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF)4 ma 2016 Radio II5 VUMA Touchpoints 20176 Durchschnittliche TV-Reichweite in 14 Tagen, ArbeitsgemeinschaftFernsehforschung (AGF)7 Durchschnittliche Radio-Reichweite in 14 Tagen, ma 2016 Radio II8 Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (AGOF)9 Media Activity Guide 2015 (SevenOne Media / forsa)10 VPRT-eigene Klassifizierung auf Basis der AGOF digital facts2016-10Downloads:Die Publikation "Mediennutzung in Deutschland 2016" können Siehier herunterladen: http://www.vprt.de/publikationenDie Grafiken zur Mediennutzung 2016 finden Sie hier:http://www.vprt.de/verband/presse/pressebilderWeitere VPRT-Publikationen:Der VPRT begleitet die Marktentwicklung der audiovisuellen Medienin Deutschland mit regelmäßigen Erhebungen und Veröffentlichungen.2017 wird der Verband mit der Werbestatistik 2016 wieder seineFrühjahrsprognose zum Werbemarkt (Mai) vorlegen, im Sommer dieEntwicklung des Pay-TV-Marktes mit seiner Pay-TV-Statistik (Juli)aufzeigen und im Herbst seine Umsatzprognose für audiovisuelle Medien2017 (Oktober) veröffentlichen.Zur Methode:Die VPRT-Mediennutzungsanalyse beruht auf einer kontinuierlichenAuswertung von Drittquellen, darunter Daten der ArbeitsgemeinschaftMedia-Analyse (ag.ma), der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA), derArbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF), der ArbeitsgemeinschaftOnline-Forschung (AGOF) und des Media Activity Guides von SevenOneMedia / forsa (MAG).Bei den Werten zur täglichen Nutzungszeit handelt es sich um dietägliche Seh- bzw. Hördauer, also jeweils den Durchschnittswertinklusive Nicht-Seher beziehungsweise Nicht-Hörer. Die Angaben zurtäglichen Mediennutzung im Gattungsvergleich setzen sich zusammen ausWerten der ag.ma zur Radionutzung (Hörer ab 10 Jahren), der AGF fürdie TV-Nutzung (Seher ab 14 Jahren) und des MAG zur Nutzung derübrigen abgebildeten Medien (Nutzer ab 14 Jahren). Diemedienübergreifende Betrachtung bezieht sich auf das summierteGesamtminutenvolumen dieser drei Studien. Mangels einheitlicherMethodengrundlage sind die summierten Angaben zu denMediennutzungsanteilen als Näherungswerte zu betrachten. Die Angabenzu den Gesamtreichweiten basieren im Falle von Fernsehen und Radioauf dem weitesten Seher- bzw. Hörerkreis und sind damit jeweils aufzwei Wochen bezogen. Der weiteste Seherkreis wurde bezogen auf dieersten 14 Tage eines Monats berechnet, der weiteste Hörerkreisbasiert auf dem Befragungszeitraum der ma Radio und bezeichnet dieNutzer in den letzten 14 Tagen. Die genannten Online- undMobile-Reichweiten beziehen sich auf den Durchschnittsmonat Augustbis Oktober 2015.Über den VPRT:Der VPRT ist die Interessenvertretung der privaten Rundfunk- undTelemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- undMobileangeboten bereichern seine rund 150 Mitglieder DeutschlandsMedienlandschaft durch Vielfalt, Kreativität und Innovation. Damitdas auch in der digitalen Welt so bleibt, müssen die regulatorischen,technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. 