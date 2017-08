Markensabotage: Wenn der Kunde zum Feind wird - weltweit erste Untersuchung an der Universität Bern (FOTO)

Zürich (ots) -- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereitunter: http://www.presseportal.ch/de/pm/122959/100805780 -Markensabotage begeht, wer die Marken-Assoziationen andererKonsumenten negativ beeinflusst, um einer Marke gezielt zu schaden.Immer mehr Verbraucher, die sich über ein Unternehmen ärgern undkeine ihnen angemessen erscheinende Reaktion erhalten, werden zuMarkensaboteuren - im digitalen Zeitalter mit hoher Schlagkraft undBreitenwirkung. Prof. Dr. Bettina Nyffenegger und Dr. Andrea Kähr,Forscherinnen am Institut für Marketing der Universität Bern, habenkürzlich die weltweit erste Untersuchung zu Markensabotage vorgelegt.Sie erklären im Interview mit der Werbewoche, was Markensaboteureantreibt, welche Folgen Markensabotage haben kann und wie Unternehmenklug reagieren können.InterviewAnne-Friederike HeinrichWerbewoche: Die GfK-Studie «Business Reflector 2017» hat Anfangdes Jahres gezeigt, wie markenverbunden Schweizerinnen und Schweizersind: Sie fühlen sich eng mit Migros und Coop verbunden, aber auchmit der Rega, mit Lindt & Sprüngli oder Zweifel. Ist diese Bindung anMarken ein schweizerisches Spezifikum oder bei Schweizern besondersausgeprägt?Bettina Nyffenegger: Nicht unbedingt. Schweizer mögen einheimischeMarken, aber das generelle Markenbewusstsein und die Bindung anMarken ist wohl mit anderen Ländern vergleichbar. Ich würde sogarsagen, dass Markenbeziehungen beispielsweise in den USA nochausgeprägter sind als bei uns; die Worte «I love» verwendenAmerikaner inflationär oft im Zusammenhang mit Marken. Die Forschungzu Markenbeziehungen hat denn auch in den USA ihren Ursprung.Andrea Kähr: Die Schweiz hat aber natürlich auch starke Marken unddas Vertrauen in Marken, das sich über die Jahre entwickelt, spieltfür Schweizer tatsächlich eine grosse Rolle. Daher rührt auch, dasses hier sogar Migros- und Coop-Kinder gibt und diese Zugehörigkeitdurch die Kindheit hindurch bis ins Erwachsenenalter prägt. Darumhaben es Aldi und Lidl in der Schweiz im Vergleich auch so schwer.Markenverbundenheit ist keine Garantie für künftigen Markterfolg,aber doch ein wichtiger Indikator dafür. Wie stark trägtMarkenbindung zum Unternehmenserfolg bei?Nyffenegger: Es gibt verschiedene Faktoren, die den Markterfolgbeeinflussen. Dabei spielt natürlich der Konsument eine wichtigeRolle. Wenn viele Konsumenten eine starke Markenverbundenheit haben,ist das eine sehr gute Basis für ein Unternehmen. Damit ist die Markeein wertvolles Gut - aber auch ein verletzliches: Wenn jemand einmaleine sehr starke Verbindung zu einer Marke gehabt hat und einnegatives Erlebnis mit dieser Marke passiert, kann die starke Bindungin besonders grosse Wut und Enttäuschung umschlagen.Kähr: Man spricht vom Love-becomes-hate-Effekt.Und wie kann es dazu kommen, dass die starke Bindung an eine Markein heftige Antipathie umschlägt?Nyffenegger: Dafür ist entscheidend, was genau vorgefallen ist.Fühlt man sich in seiner Identität bedroht, weil man so sehr in eineMarke investiert hat, die einen nun enttäuscht und sich gar nicht füreinen interessiert? Fühlt man sich betrogen? Der Auslöser ist aberimmer eine negative Erfahrung mit einer Marke?Kähr: Wer eine starke Bindung an eine Marke hat, hat fürgewöhnlich auch hohe Erwartungen. Und wenn der Konsument zum Beispieldurch die Interaktion mit einem Mitarbeiter das Gefühl bekommt, dasser gar nicht ernst genommen wird oder dass sein Anliegen nichtaufgegriffen wird, kann das sehr schnell in eine grosse Enttäuschungmünden. Denn es entsteht das Gefühl eines Ungleichgewichts zwischendem, was der Konsument investiert hat, und dem, was das Unternehmenin den Konsumenten investiert. Und daraus resultiert eine starkeEmotion, die direkt zum Wunsch nach Vergeltung und Rache führen kann.Ist Markensabotage im digitalen Zeitalter einfacher als früher?Nyffenegger: Mit den Sozialen Medien ist es viel einfachergeworden, dass der Konsument einer Marke schaden kann. Denn imInternet und in den Sozialen Medien können sich Konsumenteneinerseits sehr gut über ein Unternehmen oder eine Sache informieren,es gibt also eine hohe Transparenz. Andererseits können Konsumentenüber die Sozialen Medien auch viele Menschen mobilisieren und dieneue Technik nutzen, um grösstmöglichen Schaden anzurichten.Kähr: Natürlich konnte ein Konsument auch früher schonbeispielsweise den Medien Informationen zuspielen und eine Markesabotieren. Soziale Medien wirken heute aber als Katalysator undkönnen sehr schnell eine enorme Reichweite und Schlagkraft erreichen.Weiterlesen in der heute erschienenen Werbewoche 13/2017.Werbewoche.chPressekontakt:Anne-Friederike HeinrichChefredaktorin Werbewoche / Werbewoche BranchenreportsNeugasse 10, Postfach 1753, 8031 ZürichTelefon: +41 44 250 28 00f.heinrich@werbewoche.chOriginal-Content von: Werbewoche, übermittelt durch news aktuell